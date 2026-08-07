Horóscopo y predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 7 de agosto

El Niño Prodigio compartió sus predicciones astrológicas para este 7 de agosto de 2026, una fecha que, según su lectura, estará marcada por transformaciones, decisiones relevantes y la posibilidad de iniciar nuevos ciclos.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Sus pronósticos señalan que será un momento favorable para dejar atrás experiencias del pasado, cerrar etapas y abrirse a nuevas oportunidades, principalmente en asuntos relacionados con el crecimiento personal, la estabilidad emocional y la evolución espiritual.

Como es característico en sus lecturas, el astrólogo no presenta sus mensajes exclusivamente por cada signo del zodiaco. En esta ocasión, agrupó sus recomendaciones de acuerdo con los cuatro elementos: fuego, tierra, aire y agua, ofreciendo orientaciones generales para cada uno.

Horóscopo del 7 de agosto de 2026

Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“Las nuevas perspectivas impulsarán tu crecimiento. Expresarte con autenticidad y confiar en los encuentros que la vida pone en tu camino te permitirá descubrir oportunidades que antes no habías imaginado”.

Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“El esfuerzo comenzará a dar resultados. El reconocimiento, las oportunidades de progreso y una administración inteligente de tus talentos y recursos sentarán las bases de una etapa de mayor estabilidad”.

Aire: Géminis, Libra y Acuario

“La creatividad y el deseo de expandirte serán protagonistas. Mostrar tu esencia, aprender, enseñar y atreverte a salir de la rutina abrirá puertas hacia experiencias enriquecedoras tanto en el amor como en el crecimiento personal”.

Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

“Será un día para sanar desde el corazón. Los reencuentros, la comprensión de tu historia y la capacidad de cerrar ciclos te ayudarán a fortalecer tus raíces y a dar paso a una nueva etapa con mayor paz y libertad”.