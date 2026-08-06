“Ventajosas”: molestia en ‘MasterChef Celebrity’ por la ventaja de tiempo en el atril que desató la furia de los participantes

La competencia en la cocina más famosa del país sumó un nuevo episodio de alta tensión tras la más reciente eliminación. Luego de la salida de la participante Diana Mina, los concursantes regresaron a la cocina para enfrentarse a un reto de ‘caja misteriosa’ enfocado en preparaciones con tortillas de maíz.

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La jornada, que otorgaba el codiciado pin de inmunidad, terminó marcada por el malestar entre los aspirantes debido al manejo del tiempo de ejecución por parte de uno de los equipos.

Para esta prueba, la producción estableció que los participantes debían organizarse en parejas y un grupo de tres integrantes. Disponían de un tiempo límite de 50 minutos para elaborar dos preparaciones obligatorias: una de sal (con opciones como flautas, tacos, wrap, shawarma o enchiladas) y una de dulce.

Durante la etapa de juzgamiento, varias parejas recibieron valoraciones positivas. Farah y Tavo presentaron un wrap de pollo con yogur griego y ensalada, acompañado de una tartaleta de mango sobre tortilla tostada, destacándose por la buena ejecución general.

Marcela y Tuto lograron comentarios favorables por la cocción de la carne en su shawarma y un postre a base de yogur, fresas y caramelo salado. Por su parte, Sebastián Vega y Emmanuel Restrepo, así como Sebastián Villalobos, recibieron observaciones constructivas sobre la intensidad de los sabores y la sazón de sus preparaciones.

El momento de mayor controversia ocurrió durante la evaluación del trío conformado por Paula Galindo (Pautips), Julieta Piñeres y Verónica Orozco.

Las concursantes continuaron armando y emplatando sus recetas directamente sobre el atril de los jurados, acción que generó un inmediato rechazo entre sus compañeros de competencia, quienes argumentaron que el grupo obtuvo una ventaja injusta de varios minutos tras haber finalizado formalmente el tiempo oficial.

Este es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026 Foto: Canal RCN

Los jueces Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría hicieron una llamada de atención al trío por el tiempo implementado frente al atril. En la evaluación gastronómica, la chef Belén calificó la preparación de sal (shawarma) como un desacierto técnico al no haber sido tostado previamente, aunque la propuesta dulce —unas milhojas elaboradas con tortillas— recibió elogios por su sabor y textura.

Pese al llamado de atención y a las críticas sobre el plato salado, el jurado determinó que los dos grupos con mejor desempeño global de la fecha fueron el conformado por Tavo y Farah, y el integrado por Pautips, Julieta y Verónica.

Finalmente, la decisión de los jueces otorgó la victoria y el pin de inmunidad al grupo de las tres mujeres. El veredicto desencadenó evidentes muestras de inconformidad en el estudio, consolidando este capítulo como uno de los momentos de mayor roce competitivo en lo que va de la temporada.