Andrea Petro habló de la relación de su papá con Antonella y contó desconocido detalle del presidente: “Ahí cierra todo”

Gustavo Petro se encuentra a horas de dejar la Presidencia de la República dándole paso al nuevo Gobierno liderado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. El mandatario no ha dejado de desatar reacciones, precisamente por sus decisiones en los últimos días.

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Tras los últimos discursos, el jefe de Estado ha quedado como centro de comentarios en los medios nacionales y las plataformas digitales. En este contexto, destacaron las declaraciones que dio una de sus hijas al programa Los informantes.

Andrea Petro se refirió al vínculo de Gustavo Petro con Antonella, su hermana menor. La empresaria fue clara en lo que detalló de esta relación, la cual despertó la curiosidad en muchos.

De acuerdo con lo dicho por la integrante de la familia en noviembre de 2024, Antonella Petro era muy especial para su padre, ya que era el foco de su presente y la forma de enmendar los errores que cometió en el pasado con sus otros hermanos.

En ese entonces, Andrea aseguró que, al ser la más chiquita, su padre estaba cuidándola y protegiéndola en todo momento. A esto sumó que el mandatario ya no podía tener más hijos, cerrando su descendencia con la joven.

“Antonella es especial, sí. Es como que todos los errores que él ha tenido como padre, él todo lo ha querido reparar con ella, entonces la sobreprotege, tiene hasta una dependencia afectiva con ella y es la chiquita; no puede tener más hijos, ahí cierra todo”, dijo.

En diálogo con KienyKe, Andrea Petro ya había contado que tenía una relación particular con su padre, regañándolo bastante por ciertas situaciones.

Muchos seguidores revivieron esta situación, mencionando que la familia se mostraba distinta antes de que la Presidencia la afectara y cambiara su dinámica.