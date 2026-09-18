Andrea Petro fue ‘ácida’ con Marbelle por compararla con la hija de Abelardo De La Espriella: “Dejaría de invertir en el bisturí”

Marbelle reaccionó al mensaje publicado por la hija del presidente y aprovechó la ocasión para destacar sus cualidades. La cantante se refirió a Lucía De La Espriella en términos positivos, resaltando aspectos como su educación, inteligencia y la formación que ha recibido desde temprana edad.

Andrea, la hija de Petro, culpó a Iván Cepeda por perder las elecciones y le hizo fuertes críticas, “los votos que ganó Cepeda son los de Petro”

“Una niña hermosa, educada, inteligente y bien criada por sus padres… Una niña de mostrar!”, escribió la artista al comentar una publicación de SEMANA en la que aparecía la joven compartiendo su mensaje.

Sin embargo, el comentario de Marbelle también incluyó una referencia crítica hacia los hijos de Gustavo Petro.

La cantante utilizó una expresión despectiva para compararlos con la joven y cuestionó su aporte, al señalar: “No como esos cubios deformes que además no servían para nada!”.

Al dar esta comparación en sus redes sociales, Andrea Petro no se contuvo y reaccionó contra la cantante, enviándole unas ‘ácidas’ palabras. La empresaria fue clara en su sentir, tirándole crudos comentarios.

Andrea Petro se fue contra Marbelle por pulla que lanzó

De acuerdo con lo que se detalló, la hija mayor de Gustavo Petro no se contuvo y decidió recurrir a su cuenta oficial de X, citando el post que hizo la exjurado de Factor X.

La empresaria, que ha hablado sobre las polémicas en su familia, fue puntual en asegurar que la artista no había modificado nunca su esencia. En el mensaje que dejó, afirmó que no importaba la cantidad de cirugías que se había hecho Marbelle, ya que terminaba siendo igual.

Andrea Petro fue bastante punzante y arremetió contra la famosa cantante por su manera de pensar, indicando que era muy “limitada”.

“Pues, Maureen, no sé cuántas cirugías llevas ya, pero parece que ninguna ha conseguido modificar tu esencia. Sigues pensando de manera bastante limitada. Yo dejaría de invertir tanto en el bisturí y empezaría a invertir en libros; quizá ahí sí habría algo que transformar”, escribió.

Por el momento, Marbelle no ha respondido a este cruce, pese a que suele hacerlo al estar activa en plataformas digitales.