María Fernanda Cabal hizo confesión sobre decisión que tomó y se destapó sobre su futuro en Colombia: “Hay cómo resolver”

María Fernanda Cabal continúa teniendo una presencia destacada en el panorama político colombiano, en buena medida por sus constantes pronunciamientos sobre asuntos de interés nacional. Sus declaraciones suelen generar reacciones entre distintos sectores y abrir debates en redes sociales y otros espacios de opinión.

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La exsenadora mantiene, además, una actividad frecuente en plataformas digitales, donde expone sus puntos de vista y analiza diferentes acontecimientos del país. Estas publicaciones generan numerosas reacciones y discusiones entre usuarios con posiciones diversas.

En los últimos días, Cabal volvió a estar en el centro de la conversación tras conceder una entrevista a La FM, en la que habló sobre su situación actual, los planes que contempla para los próximos años y sus aspiraciones políticas luego de los recientes resultados de la coyuntura electoral.

De acuerdo con lo que expresó en diálogo con Flavia Dos Santos, su propósito es ser la primera presidenta de Colombia, llegando al poder desde una perspectiva distinta. Dicha decisión viene de la mano de su experiencia y su objetivo: luchar por el país.

Según mencionó, lo que más desea es llegar al poder para ayudar a las personas, cambiarles la vida y brindar beneficios que no existen. La excongresista fue clara en que no busca esto como algo personal, sino como una motivación para servir a los demás.

“Quiero ser presidenta de Colombia para transformarles la vida a las personas. No quiero servirme del poder; quiero servir”, dijo en el post, donde sumó varios likes y comentarios.

De igual manera, María Fernanda Cabal se sinceró sobre su futuro en el país, indicando que desde el privilegio desea cambiar el escenario nacional.

“He recibido muchas bendiciones y he sido una privilegiada en un país lleno de gente excluida. Hay cómo resolver esto”, concluyó.