María Fernanda Cabal se despachó contra Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo: “Cínica”

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citara a versión libre por reclutamiento de menores a Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, la exsenadora María Fernanda Cabal se despachó contra ella por medio de su cuenta en X.

Sandra Ramírez, excongresista del partido de las Farc, citada a versión libre por reclutamiento de menores

La excongresista señaló que la JEP se tardó en llamar a Ramírez; además, la llamó “cínica”.

“Después de negarlo todo, la cínica exguerrillera alias Sandra Ramírez, que fue pareja del sanguinario Tirofijo, tendrá que declarar por el reclutamiento de menores. La JEP, ese tribunal de impunidad, tardó años en citarla. ¿Justicia? Colombia ya sabe que fue diseñada a la medida de los victimarios, no de las víctimas”, dijo puntualmente Cabal sobre Ramírez, esta mañana de viernes, 18 de septiembre.