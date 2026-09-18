Walter Mercado: estos son los números de la suerte del 18 de septiembre para jugar la lotería

Cada día, miles de personas apuestan su dinero por medio de los juegos de azar; para esto, deben arriesgarse con combinaciones numéricas que, de ser las correctas, pueden generar grandes ganancias en cuestión de minutos.

Es por esto que muchos esperan las recomendaciones que dejó Walter Mercado, el reconocido astrólogo y vidente que falleció en 2019, pero cuyo legado sigue presente gracias a sus familiares, quienes se encargan de mantener actualizados a sus seguidores.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Para este viernes, 18 de septiembre, su sobrina, Betty B. Mercado, destapó el horóscopo, consejos y recomendaciones, además de los esperados números de la suerte.

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Revelaciones, sueños y mensajes espirituales te llevarán directo hacia aquello que más te conviene y que te hace feliz. Te espera un día, así como un fin de semana de profundas emociones y de grandes alegrías. Donde había dudas, reina ahora la paz y la confianza. Una nueva y diferente filosofía de vida se impone para ti”.

Números de suerte: 1, 20,9.

Tauro

“Enfrenta la realidad y ve directamente al grano, al corazón de los problemas que tengas que solucionar en el día de hoy. Apártate de personas con reputación dudosa. No des margen a los malentendidos, ni formes parte de la mentira de otros, especialmente si se trata de tu familia o de la persona amada. Se impone ponerlo todo por escrito”.

Números de suerte:

Géminis

“Es tiempo de frecuentar las artes y cultivar la lectura. Estás ahora como una esponja absorbiéndolo todo y qué mejor momento para expandir tus conocimientos, especialmente en el terreno artístico o creativo. Demuestra a otros de lo que tú eres capaz de hacer. No te impongas límites, sé espontáneo en todo lo que hagas y digas”.

Números de suerte: 18, 7, 40.

Cáncer

“Cuídate del desgaste enérgico-emocional. Es importante que aprendas a controlar tu mente y tus nervios. No te agotes esperando que tu familia o pareja cambie. Cambia tú. Descansa tu mente por medio de la meditación. Procura estar hoy en un ambiente tranquilo, rodeado de aquellas cosas que te brinden o te inspiren paz”.

Números de suerte: 5, 1, 26.

Leo

“Tu enemigo está a tu lado y tú, como siempre, venciendo. No te arrepentirás de lo que hasta ahora has hecho para lograr tus propósitos. Si actúas valientemente la buena fortuna no te abandonará. Oportunidades para ser feliz no te faltarán si sales de falsas lealtades y de entregas exclusivas en el plano sentimental”.

Números de suerte: 25, 34, 21.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“Sal del espacio negativo y muévete al espacio positivo. Embellece tu ambiente, comparte ese amor que tú tanto predicas y de seguro encontrarás la gloria. Así como lo pienses será, por lo cual mucho cuidado a quien le deseas el mal. Piensa en cosas positivas, no solo te alegrarás la vida, sino que transmitirás esa alegría a otras personas”.

Números de suerte: 41, 2, 33.

Libra

“Domina tu impulsividad especialmente en asuntos amorosos. Sé discreto y aléjate de toda persona difícil o conflictiva. No trates de hacer muchas cosas a un mismo tiempo ya que esa es la mejor receta para el fracaso. Recuerda, el que mucho abarca, poco aprieta. Por en orden tu casa, tu trabajo, tus pensamientos y tus asuntos sentimentales”.

Números de suerte: 4, 15, 23.

Escorpio

“Hoy es tu día de sembrar para el futuro. Procura que todo lo que hagas te salga bien. Esfuérzate por dar lo mejor en todo lo que realices y disfruta de las horas de la noche. Enfrenta todo problema con fe y con una sonrisa en los labios. No permitas que nada te afecte ya que todo en la vida tiene solución”.

Números de suerte: 13, 2, 11.

Sagitario

“Rompe con todo lo que te ate al pasado y comienza una nueva vida. No des cabida en tu mente a ningún pensamiento negativo o derrotista. Ponte en comunicación con Dios mediante la oración. Envuélvete en lo positivo, lo nuevo, lo diferente. Es posible que recibas noticias del extranjero haciéndote algún tipo de oferta de trabajo”.

Números de suerte: 6, 10,2.

Capricornio

“Sé muy cauteloso con las personas que te rodean. Pon una sonrisa en tus labios y no permitas que nada ni nadie te mortifique. Aquellos que te envidian están haciendo todo lo posible para crear nuevos problemas. La seguridad y la fe que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo sobre todo aquel que esté en las de perjudicarte”.

Números de suerte: 31, 4, 39.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“No te impongas en asuntos de amor. Ese capricho tuyo podría dejarte muchos sinsabores. Mide los pros y los contras de toda decisión a tomar durante el día de hoy. No te lances a ciegas en lo que no conoces e infórmate muy bien primero. Una fuerzas con otras personas para que logres realizar tus planes en corto tiempo”.

Números de suerte: 23, 6, 39.

Piscis

“Se te hará muy fácil lograr tus objetivos. Tu mente estará clara para asimilar toda información que te llegue. Un evento social te llevará a un encuentro romántico con alguien de tu pasado. Mucho cuidado de envolverte con quien ya tiene pareja. Investiga, estudia bien el terreno, no vuelvas a cometer los mismo errores”.

Números de suerte: 7, 22, 1.