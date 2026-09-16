Estos son los números que le harían ganar mucho dinero hoy, 16 de septiembre, según Walter Mercado

Walter Mercado es actualmente uno de los videntes con mayor credibilidad en el mundo del horóscopo y las energías del universo.

Aunque falleció en el año 2019, sus familiares comparten diariamente la información que dejó en sus escritos con el fin de mantener actualizados a los millones de seguidores que acumula a nivel internacional.

Para el miércoles, 16 de septiembre, su sobrina reveló consejos, recomendaciones y los números de la suerte para llevarse el premio mayor en juegos de azar como chanes y loterías.

Estos son los números de la suerte del reconocido astrólogo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La jornada llega con una sensación de renovación y mayor fortaleza personal. El horóscopo destaca el magnetismo y el carisma, cualidades que podrían ayudar a Aries a ganar protagonismo en diferentes espacios sociales.

Números de suerte: 1, 28, 49.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La seguridad sobre lo que se quiere será uno de los puntos fuertes para Tauro. Las predicciones plantean un periodo de espera antes de recoger los resultados de esfuerzos anteriores.

Números de suerte: 1, 20, 10.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La recomendación principal es concentrarse en menos actividades y prestar mayor atención a los detalles. El encanto personal estará en aumento, especialmente en asuntos relacionados con el amor.

Números de suerte: 6, 45, 50.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Las críticas no deberían convertirse en motivo de preocupación. El horóscopo invita a afrontar los errores con mayor ligereza y a reducir la presión personal. En asuntos económicos, una persona de Tauro, Virgo o Capricornio podría convertirse en un apoyo importante para encontrar soluciones.

Números de suerte: 12, 14, 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Una persona del pasado podría regresar con una propuesta relacionada con el amor. Antes de tomar una decisión, será importante analizar las circunstancias y evitar dejarse llevar únicamente por lo material.

Números de suerte: 33, 8, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Las dudas comienzan a quedar atrás y llega el momento de tomar decisiones sobre el rumbo personal. En el amor, algunas relaciones podrían fortalecerse, mientras que otras mostrarían señales de estar llegando a su final si no han funcionado.

Números de suerte: 15, 22, 32.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El encanto personal puede facilitar nuevos vínculos y encuentros amorosos. Al mismo tiempo, Libra comienza a poner mayor atención en sí mismo y en sus propias necesidades. Invertir tiempo y recursos en el bienestar personal será uno de los temas destacados.

Números de suerte: 7, 40, 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La posibilidad de cambiar aquello que genera inconformidad estará más presente. Las capacidades intelectuales, la creatividad y la comunicación serán herramientas importantes para avanzar.

Números de suerte: 28, 15, 32.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El amor aparece favorecido, aunque será necesario mantener la paciencia dentro de la relación. Las inseguridades podrían generar algunas dificultades sentimentales. Por otra parte, también se plantea un periodo de cambios relacionados con la imagen personal y la forma de vestir o arreglarse.

Números de suerte: 1, 28, 49.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Las predicciones apuntan a una etapa de recuperación y renovación. Capricornio podría sentir deseos de darle un nuevo rumbo a su vida y abrirse a experiencias diferentes. Los viajes, nuevos lugares y el contacto con otras personas aparecen entre las posibilidades de este periodo.

Números de suerte: 8, 10, 5.

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Nuevos intereses podrían aparecer en ámbitos como los estudios, los viajes y los proyectos empresariales. El horóscopo destaca la capacidad de Acuario para adaptarse y cambiar el rumbo de determinadas situaciones, dando paso a nuevas oportunidades.

Números de suerte: 17, 3, 51.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La recomendación es evitar decisiones apresuradas o cambios de último momento. Sin embargo, el periodo puede resultar apropiado para iniciar algo nuevo con calma. Los espacios tranquilos, la naturaleza, la música, la lectura y la compañía de personas cercanas podrían tener especial importancia.

Números de suerte: 27, 14, 7.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.