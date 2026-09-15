Duro llamado de atención en ‘Yo Me Llamo’: El favorito que se desafinó y quedó en la cuerda floja

Una nueva jornada en el escenario de Yo Me Llamo dejó al descubierto la creciente rigurosidad con la que el cuerpo de jurados evalúa a los concursantes en las etapas avanzadas del certamen.

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Durante la emisión, el desempeño de los imitadores mostró un marcado contraste entre entregas que alcanzaron el aplauso de pie y presentaciones que dejaron evidentes fallas técnicas.

El momento de mayor impacto de la velada lo protagonizó el imitador de Julio Jaramillo, quien pasó de ser una de las voces más estables a recibir duras observaciones por problemas de afinación e imprecisión vocal.

La interpretación del doble de Julio Jaramillo no logró mantener el nivel al que el público y el jurado estaban acostumbrados. A diferencia de sus intervenciones anteriores, la presentación de esta noche fue recibida con reserva por parte de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán.

Los evaluadores coincidieron en que el concursante no logró proyectar la calidez ni la precisión cromática distintiva del “Zorzal del Pueblo”.

Durante la retroalimentación, el jurado fue enfático al señalar que la voz “no se escuchó tan bonita como siempre”, identificando momentos explícitos de desafinación a lo largo del tema.

Asimismo, sugirieron que el participante pudo haber estado atravesando un episodio de desconcentración sobre el escenario, un factor determinante en una etapa de la competencia donde el margen de error es mínimo.

En la acera opuesta de la jornada, la imitación de Laura Pausini se consolidó como una de las intervenciones más destacadas de la jornada.

La participante logró erizar a Amparo Grisales y motivó a César Escola a ponerse de pie para aplaudirla, calificando la actuación como una entrega excepcional y destacando el perfil técnico de la intérprete.

Por su parte, la música popular y el género urbano también tuvieron espacio con las presentaciones de los dobles de Jessi Uribe y Reykon.

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El imitador de Jessi Uribe recibió comentarios favorables por parte de Elder Dayán, quien resaltó la dedicación y el estudio evidente en el control vocal. En tanto, el personaje de Reykon aportó momentos de interacción cómica con el jurado tras dedicarle su interpretación del tema Secretos a Amparo Grisales.

El imitador de José José propuso un viaje nostálgico que fue bien recibido por César Escola, si bien Amparo Grisales sugirió que es momento de iniciar una intervención más profunda en su caracterización física para aproximarse más a la estética del cantante mexicano.