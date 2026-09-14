Fiscalía le reformuló los delitos al cantante Blessd. Ya no tendrá que responder por secuestro extorsivo

Una inusual situación se presentó este lunes en medio del proceso penal que se adelanta contra el cantante de reguetón Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd, y su representante Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara.

Fiscalía modificó los delitos en contra del cantante de música urbana Stiven Mesa Londoño, conocido artísticamente como Blessd. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/bnnztZgNPr — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

Una fiscal especializada de Medellín presentó una nueva imputación de cargos, modificando los hechos citados a mediados de junio pasado.

En este sentido, la delegada del ente investigador señaló que se reformulará la imputación: “La Fiscalía General tiene elementos materiales probatorios y evidencia física de la cual puede inferir razonablemente que (...) son coautores de los delitos en calidad de coautor de constreñimiento ilegal; intimidación o amenaza con arma de fuego, elementos o dispositivos menos letales, y acceso abusivo a sistema informático”.

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La fiscal indicó que el cargo de secuestro extorsivo agravado y atenuado imputado hace dos meses será modificado “como ajuste de legalidad”.

Frente a la inusual situación, la jueza 39 de Control de Garantías de Medellín les puso de presente la nueva situación judicial.

La Fiscalía acaba de reconocer que no hubo secuestro en el caso Blessd y en consecuencia le ha solicitado a un Juez eliminar dicho delito y continuar el proceso por constreñimiento ilegal. — 𝑺𝒂𝒏𝒕𝒊𝒂𝒈𝒐 𝑻𝒓𝒆𝒔𝒑𝒂𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒔 (@SoyDefensor) September 14, 2026

“Ya se dio inicio a un proceso penal en contra de ustedes, pero les van a modificar los cargos o los delitos por los que la Fiscalía considera que se debe continuar la investigación”, les explicó.

Tras la reformulación de la imputación de cargos, que se extendió por una hora y media, el cantante de reguetón se declaró inocente de los hechos citados por la Fiscalía.

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La Fiscalía General insistió en señalar a Blessd de haber ordenado la retención contra su voluntad de Andrés Felipe Sánchez Quintero, que representaba a Jéfferson Sánchez, quien para 2022 se ganaba la vida con presentaciones en varias discotecas de Medellín, imitando, entre otros, a Ozuna y Blessd.

En la retención, que se realizó en una casa en la capital de Antioquia, participaron directamente Dímelo Jara, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda.

El cantante Blessd en la audiencia de reformulación de cargos. Foto: Rama Judicial

La idea, argumentó, era que se dejaran de realizar las imitaciones en eventos públicos o publicar videos en redes sociales.

En la denuncia se expone que en la retención, que se extendió por tres horas, al imitador y sus representantes se les llegó a amenazar incluso con un arma de fuego para que firmaran un contrato en el que desistían de realizar dichas imitaciones.

Para la Fiscalía, Blessd estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en el estudio de grabación. En varias oportunidades, el cantante ha manifestado que no tuvo nada que ver con esos hechos, aseverando que cuenta con todas las pruebas para demostrar su inocencia.