Este lunes 14 de septiembre comenzó la audiencia preparatoria de juicio en contra de Diego Marín Buitrago, señalado por la Fiscalía General como el zar del contrabando en Colombia.

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En la primera parte de la audiencia, que se extendió por seis horas, el fiscal del caso le pidió al juez quinto especializado de Bogotá tener en cuenta 134 elementos materiales probatorios.

Esto, con el fin de demostrar la participación de Marín Buitrago, más conocido con el alias de Papá Pitufo, en una “organización criminal” encargada de ingresar mercancía de contrabando por los puertos de Cartagena, Buenaventura y Barranquilla.

Todo esto, con la colaboración de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y agentes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa).

Todos ellos,según sostiene la acusación de la Fiscalía General, habrían omitido los controles y permitido el paso de los cargamentos de Papá Pitufo tras recibir millonarios sobornos.

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En la enunciación hecha por la Fiscalía General se señala la necesidad de tener en cuenta varios informes hechos por “agentes encubiertos” que se infiltraron en la organización hasta el punto de compartir varios “eventos” con Marín Buitrago en Cartagena.

En uno de estos encuentros, según reza uno de los informes, se señalan los contactos que tenía Papá Pitufo con varios oficiales de la Polfa, con quienes se reunía en restaurantes y hoteles de la capital del Bolívar.

Fiscalía presentó un centenar de pruebas para pedir la condena de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/RIzKgoxCwH — Revista Semana (@RevistaSemana) September 14, 2026

En estos encuentros, se fijaban los montos de los sobornos que iban a recibir los policías con el fin de dejar pasar la mercancía en los puertos.

Igualmente, Marín Buitrago buscaba constantemente información reservada sobre los funcionarios que estaban en puestos clave de la Dian, en dichos puertos, con el fin de contactarlos y sobornarlos.

En varios encuentros, el llamado zar del contrabando buscaba a los “jefes de puertos” para que se unieran a la organización criminal que él lideraba.

Para pedir la condena del procesado, quien se encuentra actualmente en Portugal, la Fiscalía General citó un centenar de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

Mientras la etapa de juicio avanza, alias Papá Pitufo está a la espera que se resuelva la petición de extradición elevada en Colombia para que comparezca personalmente en el proceso penal.

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A la audiencia convocada este lunes el llamado contrabandista no se hizo presente.

Para el juez especializado, esta inasistencia se puede entender como una clara posición de Marín Buitrago de no aceptar los cargos por los que fue acusado por la Fiscalía General.