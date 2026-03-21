Tres congresistas, en la mira por presuntos vínculos con Papá Pitufo

En la mira de la Corte Suprema de Justicia se encuentran tres excongresistas que estarían vinculados directamente con la red criminal de Diego Marín Buitrago, conocido como Papá Pitufo, considerado el zar del contrabando.

SEMANA revela el expediente en contra de un candidato al Senado capturado por vínculos con Papá Pitufo. Sería enlace con congresistas y funcionarios del Gobierno

Los magistrados de la Corte han recopilado información que comprometería seriamente a los parlamentarios, específicamente en el tema del contrabando, y cómo habrían beneficiado a la organización de Papá Pitufo. La Corte valora si los cita a una indagación previa. SEMANA confirmó que uno de ellos desempeñó un papel importante en la pasada legislatura.