Nación

Caso Papá Pitufo: Legalizaron la captura del candidato al Senado Freddy Camilo Gómez

En el operativo también fueron capturados varios exintegrantes de la Policía por favorecer una red de corrupción.

9 de marzo de 2026, 4:24 p. m.
Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado capturado.
Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado capturado. Foto: API

Una investigación de la Fiscalía permitió la captura de un grupo de personas que estarían al servicio del llamado zar del contrabando, Diego Marín Buitrago, conocido como ‘El Viejo’ o ‘Papá Pitufo’. Entre los capturados está Freddy Camilo Gómez, candidato al Senado de la República.

La captura fue advertida por la Fiscalía en plena jornada electoral del pasado domingo 8 de marzo. Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado de la República por el partido de La U, fue vinculado a la investigación contra alias Papá Pitufo, porque, según el ente acusador, trabajaban para el contrabandista.

“De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Gómez Castro sería uno de los articuladores y el encargado de mantener contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando”, señaló la Fiscalía.

Junto al candidato, también fueron capturados los exintegrantes de la Policía Nacional José Luis Olaya Caicedo, Faudel Luis Salazar Piñeros, Juan Miguel Jaramillo Mora y Édgar Humberto Bacca Suárez. Todos serán imputados por delitos como cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

“Los procedimientos judiciales se realizaron a la salida de puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, Cúcuta (Norte de Santander), Armenia (Quindío), Valledupar (Cesar) y Cali (Valle del Cauca), donde los hoy procesados acudieron para sufragar. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los presentará ante un juez de control de garantías”, señaló el ente acusador.

¿Quién es Freddy Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado que fue capturado por nexos con Papá Pitufo?

De acuerdo con los elementos de prueba, los exmiembros de la Policía aprovechaban su experiencia en el área de talento humano para identificar y perfilar uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) que podrían colaborar para la red de alias Papá Pitufo, principalmente para facilitar las actividades ilícitas a cambio de millonarios sobornos.

“Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar); Salazar Piñeros, como jefe de División POLFA en Cartagena, presuntamente bloqueaba las aprehensiones de mercancía de contrabando en beneficio del grupo delincuencial; y Jaramillo Mora, al parecer, recibía los pagos ilícitos y los distribuía entre los demás uniformados que hacían parte del entramado criminal”, explicó la Fiscalía.

La fiscal a cargo del proceso solicitará una medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del candidato y los expolicías, tras advertir que son un riesgo para el proceso y las diligencias que siguen pendientes.