¿Quién es Freddy Camilo Gómez Castro, el candidato al Senado que fue capturado por nexos con Papá Pitufo?

Este hombre, entre otras cosas, trabajó con el presidente Petro cuando fue alcalde de Bogotá.

Redacción Nación
8 de marzo de 2026, 5:29 p. m.
Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado capturado.
Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado capturado. Foto: API

En medio de la jornada de elecciones, la Fiscalía confirmó la captura de Freddy Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el Partido de la U y mencionado en el expediente judicial de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Al parecer, este hombre tendría vínculos con la red criminal del señalado contrabandista, quien sigue detenido en Portugal y a la espera de una posible extradición.

Freddy Camilo Gómez
Se trata de Freddy Camilo Gómez. Foto: API

“Presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal“, señaló el ente investigador.

Capturan a Freddy Camilo Gómez, aspirante al Senado por el Partido de la U

Gómez Castro se describe, según la oficina de prensa del candidato, como un líder social y servidor público que cuenta con más de 10 años de experiencia en diferentes entidades.

Hay un dato que ha llamado mucho la atención: trabajó con el presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. En ese momento, el hoy procesado se desempeñó como director del Instituto para la Economía Social (Ipes).

Este candidato es profesional en Administración Pública y cuenta con una especialización en Proyectos de Desarrollo y, además, estudió una maestría en Dirección del Desarrollo Local en la Universidad Complutense de Madrid.

De candidatos al Congreso a capturados: Quiénes son y con qué partido se presentaron los candidatos detenidos

Asimismo, ha participado en varios artículos, documentos de economía y publicaciones de libros.

Hasta el momento, el Partido de la U no se ha pronunciado por la captura de su candidato al Congreso, pero se espera que en las próximas horas el movimiento siente su posición y tome alguna decisión con Gómez Castro ante los líos legales en los que se encuentra.

La captura de este hombre se llevó a cabo poco después de que ejerciera su derecho a sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

