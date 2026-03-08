De candidatos al Congreso a capturados: quiénes son y con qué partido se presentaron los candidatos detenidos

En desarrollo de la estrategia definida por la Fiscalía General de la Nación para investigar y judicializar delitos que afecten el derecho al voto o representen riesgo para la jornada electoral, fueron capturados mediante orden judicial Freddy Camilo Gómez Castro, y en situación de flagrancia Víctor Hugo Moreno Bandeira, dos candidatos al Congreso de la República.

Freddy Camilo Gómez Castro

Gómez Castro, quien aspira a una curul en el Senado, fue notificado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de un requerimiento vigente en su contra, luego de sufragar en uno de los puestos de votación de la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá.

Esta persona, de acuerdo con las pesquisas del ente acusador, sería una de las articuladoras de la red de corrupción que favoreció actividades de contrabando para Diego Marín Buitrago o el Viejo. Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente mantenía contactos con representantes de entidades del orden nacional y regional, funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y de la Rama Judicial para que, a cambio de dinero, permitieran el ingreso al país, el tránsito y la comercialización de mercancía de contrabando, o se abstuvieran de actuar contra la organización ilegal.

El candidato Freddy Camilo Gómez Castro se presentó al Senado por el Partido de la U. Sobre él ya se habían hecho menciones sobre su supuesto accionar delictivo. Dicha colectividad no se ha pronunciado por dicha captura.

El primero de marzo de 2015, el entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, posesionó como nuevo director del Instituto para la Economía Social (IPES) a Camilo Gómez Castro, el hoy detenido.

Por este mismo caso, también se hizo efectiva la orden de captura contra José Luis Olaya Caicedo y Édgar Humberto Bacca Sánchez, dos exintegrantes de la Policía Nacional. Olaya Caicedo habría aprovechado su experiencia en el área de talento humano de la institución para identificar y perfilar uniformados de la Polfa que podrían colaborar para la red de Marín Buitrago. Adicionalmente, estaría encargado de recolectar dinero de comerciantes en Cartagena para el pago de dádivas a otros uniformados.

Entre tanto, Bacca Sánchez cumpliría un rol directamente relacionado con la entrada de contrabando de por los puertos de Barranquilla (Atlántico) y Cartagena (Bolívar). Al parecer, ubicaba a agentes aduaneros y dueños de agencias para que le pasaran listados de los contenedores que no debían ser registrados ni aprehendidos.

El candidato Gómez Castro y los exintegrantes de la Policía Nacional serán presentados ante un juez penal de control de garantías. Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputará los delitos de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir agravado.

Víctor Hugo Moreno Bandeira

En un procedimiento de control realizado por la Policía Nacional en Leticia (Amazonas), en inmediaciones del aeropuerto de esa ciudad, fue capturado Víctor Hugo Moreno Bandeira, candidato a la Cámara de Representantes. Estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación de 15 millones de pesos en efectivo que transportaba.

Un fiscal de la Seccional Amazonas le imputará el delito de cohecho por dar u ofrecer.

El Centro Democrático se pronunció así por esta captura:

Comunicado a la Opinión Pública

Frente a la situación del candidato a la Cámara por el departamento del Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático informa:

- Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata.

- El candidato está en la obligación ineludible de atender los requerimientos judiciales y brindar las explicaciones necesarias.

- El Centro Democrático reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral.

CENTRO DEMOCRÁTICO 8 DE MARZO DE 2026.

Luego, esa misma colectividad emitió otro comunicado sobre su candidato:

Comunicado a la Opinión Pública

Frente a la situación del candidato a la Cámara por el departamento del Amazonas, Víctor Hugo Moreno Bandeira, el Centro Democrático informa:

- La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido suspender temporalmente la militancia del candidato Víctor Hugo Moreno Bandeira.

- Esta medida se mantendrá mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes y se pronuncian sobre los hechos, y en tanto el candidato entrega las explicaciones del caso ante dichas autoridades.

- De acuerdo con versiones iniciales el candidato se encontraba ayer, 7 de marzo, en las zonas aledañas al aeropuerto para coordinar la logística del día de las elecciones.

- El Centro Democrático reitera su preocupación por los “ríos de dinero” que manejan los parlamentarios y candidatos al Congreso afines al Gobierno nacional.

- Rechazamos la presión de grupos terroristas a la población civil en diferentes regiones del país que constriñen el libre ejercicio del voto en favor de los candidatos cercanos al gobierno.

CENTRO DEMOCRÁTICO

8 DE MARZO DE 2026

Y, en horas de la tarde del 8 de marzo de 2026, el Centro Democrático emitió un tercer comunicado:

El Centro Democrático informa a la opinión pública que:

- La Veeduría y la Dirección Nacional del Partido han decidido expulsar de manera inmediata de la colectividad al señor Víctor Hugo Moreno Bandeira candidato a la Cámara por el departamento de Amazonas, por la presunta comisión del delito de cohecho.

- Esta decisión se adopta en coherencia con los principios y valores del partido, y con el compromiso de actuar con firmeza frente a hechos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.

- El ahora exmilitante deberá responder y entregar las explicaciones correspondientes ante las autoridades, que son las llamadas a adelantar las investigaciones y pronunciarse sobre lo sucedido.

CENTRO DEMOCRÁTICO

8 DE MARZO DE 2026

Fiscalía en elecciones

El acompañamiento realizado por fiscales e investigadores del CTI al desarrollo de los comicios ha permitido conocer de cinco capturas por corrupción al sufragante en Bolívar y Meta, desde la apertura de las urnas.

Adicionalmente, hay 15 capturados por orden judicial, tres de ellos estaban designados como jurados de votación. Uno de los detenidos sería el responsable del homicidio de una mujer de 47 años perpetrado en la ranchería Ware Ware en Albania (La Guajira); otro era buscado por su posible participación en el abuso sexual de una niña de 9 años en Uribia (La Guajira), en julio de 2022; y el tercero, fue ubicado al llegar al puesto de votación asignado en Turbaco (Bolívar). Será judicializado por violencia intrafamiliar agravado.

En cuanto a la incautación de dinero, la Fiscalía tiene registro oficial del hallazgo de $ 2’318.402.000, en 26 procedimientos realizados en la última semana. Estos casos se encuentran en indagación y avanzan las labores de policía judicial para establecer el origen y posible destinación de los recursos.