Centro Democrático se pronuncia tras captura de uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes

El partido del expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre la detención del aspirante a la Cámara de Representantes.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 1:16 p. m.
Centro Democrático se pronunció sobre este hecho.
Centro Democrático se pronunció sobre este hecho.

El Centro Democrático emitió un comunicado de prensa sobre la captura de Víctor Hugo Moreno Bandeira, uno de sus candidatos a la Cámara de Representantes en el departamento de la Amazonía.

Moreno fue detenido en las últimas horas en la zona urbana de Leticia, cuando la Policía Nacional lo sorprendió con una alta cantidad de dinero, cerca de 20 millones de pesos, y luego de un episodio de supuesto soborno.

“Solicitamos a las autoridades competentes adelantar las investigaciones con la mayor celeridad y diligencia, con el fin de esclarecer lo sucedido ante el país de manera inmediata”, dijo el partido.

“El Centro Democrático reitera su compromiso inquebrantable con la transparencia electoral y la legalidad. Bajo ninguna circunstancia toleramos actos que vayan en contra de las instituciones democráticas y el libre ejercicio del derecho electoral”, concluyó.

