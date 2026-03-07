🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: resultados Senado y Cámara

Este domingo, 8 de marzo de 2026, inicia una nueva etapa electoral en Colombia. Los ciudadanos eligen las nuevas caras de los congresistas que harán parte del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El equipo periodístico de SEMANA está preparado para darle a conocer los resultados emitidos por la Registraduría, las reacciones de los políticos y todo el análisis de estos comicios.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?

Siga el minuto a minuto de esta jornada

7 de marzo

6:00 p. m.: Inicia la ley seca

El Gobierno nacional decretó que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo, a las 12:00 m.

6:00 p. m.: Cierre de fronteras

A partir de esta hora y hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados por motivo de las elecciones legislativas.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

En desarrollo...