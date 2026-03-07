ELECCIONES

🔴 EN VIVO | Elecciones en Colombia 2026: resultados Senado y Cámara

Siga el minuto a minuto de esta jornada electoral.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

7 de marzo de 2026, 5:41 p. m.
Elecciones al Congreso de la República
Elecciones al Congreso de la República

Este domingo, 8 de marzo de 2026, inicia una nueva etapa electoral en Colombia. Los ciudadanos eligen las nuevas caras de los congresistas que harán parte del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

El equipo periodístico de SEMANA está preparado para darle a conocer los resultados emitidos por la Registraduría, las reacciones de los políticos y todo el análisis de estos comicios.

¿Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones del 8 de marzo en Colombia?
YouTube video _0RugSbKdYs thumbnail

Siga el minuto a minuto de esta jornada

7 de marzo

6:00 p. m.: Inicia la ley seca

El Gobierno nacional decretó que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6:00 p. m. hasta el lunes 9 de marzo, a las 12:00 m.

6:00 p. m.: Cierre de fronteras

A partir de esta hora y hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados por motivo de las elecciones legislativas.

Armando Benedetti advirtió a la Misión de Observación de la Unión Europea las dudas del presidente Petro sobre el ‘software’

La grave queja que puso el director del Centro Democrático ante la Registraduría: “Pone en riesgo la jornada electoral”

“Los radicalismos no tienen sentido”: padre de Gustavo Petro a Roy Barreras, en reunión en la que hablaron de elecciones

Cancillería cambió la dirección de 58 puestos de votación en el exterior para las elecciones de Congreso de la República

Reaparece Ramiro Suárez Corzo, condenado a 27 años por homicidio, a respaldar la candidatura de su hija a la Cámara de Representantes

Elecciones 2026: estas son las agrupaciones políticas que tendrán la mayor cantidad de testigos electorales este domingo

¿Qué está en juego en las tres consultas presidenciales que se votarán este domingo 8 de marzo?

Combates entre Ejército y ELN dejan a un guerrillero muerto, seis capturados y nueve menores recuperados en Arauca

Presidente Gustavo Petro destacó la cifra histórica de testigos electorales para las elecciones al Congreso de la República

Defensoría del Pueblo dispondrá de más de 1.700 funcionarios para acompañar la jornada electoral de este 8 de marzo

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.
Frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta, Norte de Santander.

En desarrollo...

