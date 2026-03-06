Nación

Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

La ley seca y la restricción de propaganda electoral también hacen parte de las medidas del Gobierno para cuidar el proceso.

Camilo Eduardo Velásquez

6 de marzo de 2026, 10:31 a. m.
Las fronteras estarán cerradas por la jornada electoral del 8 de marzo.
Las fronteras estarán cerradas por la jornada electoral del 8 de marzo.

Este domingo 8 de marzo, cuando tradicionalmente se celebra el Día Internacional de la Mujer, Colombia tendrá sus ojos puestos en las elecciones legislativas y de consultas, que definirán los representantes de los cafeteros en los próximos cuatro años.

Elecciones del 8 de marzo en Colombia: los motivos por los que pueden anular el voto en las consultas regionales; que no lo engañen

Por ende, la Presidencia de la República estableció el cierre de fronteras en pasos terrestres y fluviales mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026.

Desde las 6 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6 a. m. del lunes 9, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados. Esta medida se establece con el fin de conservar el orden público.

Frontera entre Colombia y Venezuela en Cucúta, Norte de Santander. Paso fronterizo.
Estas calles fronterizas estarán inhabilitadas desde el sábado.

Sin embargo, no es la única medida que se toma en el país; la ley seca, la restricción de propaganda electoral, entre otras normas, buscan que la jornada de elecciones se lleve con total tranquilidad en el territorio nacional.

Se reforzará la presencia militar

De acuerdo con lo reportado por la Presidencia de la República, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reforzarán su presencia en las zonas fronterizas, controlando el ingreso y la salida de los viajeros.

Frontera de Arauca con Venezuela. Autoridades redoblarán presencia militar y policial por posesión presidencial en el vecino país.
Migración Colombia tomó la medida.

“Esta es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático”, declaró Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.

La directora fue la encargada de anunciar el despliegue operativo que tendrán las fronteras colombianas.

Restricciones en la jornada electoral

Los diferentes alcaldes pueden ampliar los plazos; sin embargo, la determinación nacional es que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6 p. m. hasta el lunes a las 12 m.

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

No serán permitidas la propaganda política electoral, las manifestaciones, los comunicados, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa en las que participe alguno de los candidatos o dirigentes políticos en radio, prensa, televisión y canales digitales.

El 8 de marzo los candidatos y sus equipos de campaña tienen prohibido exhibir carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral. Según la norma, los eventos políticos solamente podrán celebrarse en espacios cerrados desde el lunes 2 hasta el próximo 9 de marzo.

Además, los testigos electorales podrán estar presentes en todos los puestos de votación vigilando las prácticas de la jornada. Los veedores podrán permanecer desde el inicio hasta el fin de los escrutinios.

Los partidos y movimientos independientes pueden inscribir testigos electorales, que tienen la misión de inspeccionar el conteo de votos en las mesas el mismo día de la elección.
Los partidos y movimientos independientes pueden inscribir testigos electorales, que tienen la misión de inspeccionar el conteo de votos en las mesas el mismo día de la elección.

