Colombia cierra fronteras este 8 de marzo por elecciones: horarios y restricciones

Este domingo 8 de marzo, cuando tradicionalmente se celebra el Día Internacional de la Mujer, Colombia tendrá sus ojos puestos en las elecciones legislativas y de consultas, que definirán los representantes de los cafeteros en los próximos cuatro años.

Por ende, la Presidencia de la República estableció el cierre de fronteras en pasos terrestres y fluviales mediante el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026.

Desde las 6 p. m. del sábado 7 de marzo hasta las 6 a. m. del lunes 9, todos los pasos fronterizos estarán totalmente inhabilitados. Esta medida se establece con el fin de conservar el orden público.

Estas calles fronterizas estarán inhabilitadas desde el sábado. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Sin embargo, no es la única medida que se toma en el país; la ley seca, la restricción de propaganda electoral, entre otras normas, buscan que la jornada de elecciones se lleve con total tranquilidad en el territorio nacional.

Se reforzará la presencia militar

De acuerdo con lo reportado por la Presidencia de la República, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional reforzarán su presencia en las zonas fronterizas, controlando el ingreso y la salida de los viajeros.

Migración Colombia tomó la medida. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Esta es una medida soberana orientada a garantizar la seguridad nacional y el correcto desarrollo del proceso democrático”, declaró Gloria Arriero, directora general de Migración Colombia.

La directora fue la encargada de anunciar el despliegue operativo que tendrán las fronteras colombianas.

Restricciones en la jornada electoral

Los diferentes alcaldes pueden ampliar los plazos; sin embargo, la determinación nacional es que la venta de alcohol no será permitida desde el sábado a las 6 p. m. hasta el lunes a las 12 m.

No serán permitidas la propaganda política electoral, las manifestaciones, los comunicados, mensajes, entrevistas o ruedas de prensa en las que participe alguno de los candidatos o dirigentes políticos en radio, prensa, televisión y canales digitales.

El 8 de marzo los candidatos y sus equipos de campaña tienen prohibido exhibir carteles, pasacalles, vallas y afiches de propaganda electoral. Según la norma, los eventos políticos solamente podrán celebrarse en espacios cerrados desde el lunes 2 hasta el próximo 9 de marzo.

Además, los testigos electorales podrán estar presentes en todos los puestos de votación vigilando las prácticas de la jornada. Los veedores podrán permanecer desde el inicio hasta el fin de los escrutinios.