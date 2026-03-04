Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

En tiempos de polarización y sospechas amplificadas en redes sociales, la discusión pública suele concentrarse en una palabra: fraude. La pregunta aparece una y otra vez en conversaciones, debates y transmisiones en vivo. ¿Es confiable el sistema? ¿Hay riesgos en el software? ¿Existen garantías reales?

Este miércoles 4 de marzo el país celebra por primera vez el Día de la Confianza Electoral, una fecha que busca enviar un mensaje claro y contundente: la confianza no se construye el día de la elección, sino desde mucho antes, con información clara y comprensible para los ciudadanos.

Desde la Misión de Observación Electoral (MOE), el parte es de tranquilidad. Su subdirector, Frey Muñoz, aseguró que la organización electoral del país tiene la capacidad técnica y operativa para cumplir con el proceso. “Tenemos una organización fuerte, que tiene la capacidad de organizar el proceso electoral”, afirmó.

Muñoz explicó que el cronograma se ha venido cumpliendo y que existen espacios donde partidos políticos y autoridades pueden presentar inquietudes. “El sistema electoral colombiano, como está diseñado, es garantista”, sostuvo, al referirse a la combinación entre procedimientos físicos y herramientas tecnológicas que respaldan los resultados.

Software, formularios y controles

Uno de los temas más sensibles ha sido el software electoral. Desde distintos sectores han surgido cuestionamientos sobre su funcionamiento y posibles vulnerabilidades. Al respecto, la MOE recordó que el código fue puesto a disposición conforme a la normatividad y que el sistema cuenta con medidas técnicas y supervisión especializada.

“En los últimos procesos electorales no se ha evidenciado que las inconsistencias provengan de alteraciones del software, sino de errores humanos aislados”, explicó Muñoz. Es decir, situaciones puntuales en el diligenciamiento de formularios o en la transmisión de datos, no un patrón estructural de manipulación informática.

El formulario E-14, (documento clave donde se registran los resultados en cada mesa) fue rediseñado tras las elecciones de 2018 y 2022 para reducir confusiones y mejorar la claridad en la transmisión de datos del preconteo. Ese preconteo, aunque no tiene efectos jurídicos definitivos, es el que marca la tendencia inicial la noche electoral y concentra la atención pública.

La estructura del sistema combina formularios físicos con trazabilidad y publicación de resultados en entornos digitales, lo que permite que partidos, testigos y ciudadanos puedan contrastar información.

Fortaleza institucional

El expresidente de la Corte Constitucional, Luis Guillermo Guerrero Pérez, defendió la fortaleza del andamiaje institucional. “En estos tiempos hay mucha crispación, pero creo que las instituciones en nuestro país son sólidas”, afirmó. En su opinión se ha hecho “un buen trabajo para poder garantizar unas elecciones bien organizadas, transparentes”.

En estos tiempos hay mucha crispación, pero creo que las instituciones en nuestro país son sólidas”, afirmó Luis Guillermo Guerrero, expresidente de la Corte Constitucional. Foto: LUIS GUILLERMO GUERRERO

Guerrero fue claro frente a los temores de manipulación: “No veo indicios de que las elecciones estén en riesgo frente a algún tipo de manipulación”. Sin embargo, reconoció que existen zonas con problemas de orden público y siempre hay aspectos por mejorar, pero diferenció esos retos de la arquitectura del sistema electoral.

En su visión, el proceso descansa en una cadena de responsabilidades que incluye autoridades electorales, órganos de control, jueces que integran comisiones escrutadoras y miles de jurados de votación que participan en cada mesa. No es una sola institución, sino un engranaje completo.

Su reflexión final apunta al corazón del debate democrático: “Nuestro voto contará y será respetado. Es muy importante respetar los resultados”.

Informarse también es participar

Hoy, 4 de marzo, no habrá urnas abiertas, pero sí explicaciones sobre cómo se registran los votos, cómo se transmiten los datos y qué instancias intervienen en caso de reclamaciones. La idea es resolver dudas antes de que circulen versiones infundadas o interpretaciones erróneas.

¿Quiénes hacen posible las elecciones? Jurados de votación, funcionarios, testigos, veedores, entidades de control y ciudadanos que participan en cada etapa del proceso. ¿Qué ocurre si surgen inconsistencias? Existen mecanismos de reclamación, escrutinio y revisión judicial.

El registrador nacional, Hernán Penagos ha estado al frente de la celebración del 'Día de la Confianza Electoral'. Foto: El País

En vísperas de la jornada electoral, cuando la conversación pública suele elevar el tono, el Día de la Confianza Electoral busca generar otra discusión: la de las reglas, los procedimientos y los controles que sostienen la democracia.

La pregunta de fondo no es solo si el sistema funciona, sino si los ciudadanos conocen cómo. Porque, al final, la confianza no es un acto ciego sino el resultado de entender el proceso y asumir que, en una democracia, tan importante como votar es aceptar el veredicto de las urnas.