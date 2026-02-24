El próximo domingo 8 de marzo, Colombia vivirá una jornada democrática. En estas elecciones legislativas, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a quienes ocuparán las curules en la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

Sin embargo, la jornada no termina ahí, puesto que ese mismo día, los votantes también podrán elegir a los candidatos que avanzarán a la primera vuelta presidencial mediante las consultas interpartidistas. Por ello, el primer domingo de marzo se posiciona como un día clave en el que millones de colombianos iniciarán un proceso que busca transformar y mejorar el rumbo del país.

A pesar de la importancia de la cita, es común que surjan confusiones al momento de estar frente a la urna. ¿Se marca con una “X” o se encierra en un círculo? ¿Es posible votar por dos partidos a la vez? Para que la intención de voto sea válida, es esencial entender cómo funcionan los tarjetones.

Estructura de la votación

Al llegar a su respectiva mesa, cada ciudadano recibirá al menos dos tarjetones. El primero corresponde al Senado de la República, el cual se elige a nivel nacional. El segundo es para la Cámara de Representantes, donde los candidatos varían según la región, porque su elección es de carácter local.

Las consultas del 8 de marzo servirán como primer termómetro político para medir fuerzas entre los distintos bloques antes de la primera vuelta. Foto: Registraduría

Además de estos, el votante puede solicitar el tarjetón de las consultas interpartidistas. Como novedad, para proteger la privacidad del sufragio, la Registraduría ha dispuesto un único formulario que agrupa las opciones disponibles.

Dentro de este único tarjetón, el ciudadano podrá elegir solo una de las tres coaliciones en disputa: la Consulta de las Soluciones (Centro), la Gran Consulta por Colombia (Centroderecha) o el Frente por la Vida (Centroizquierda/Progresismo).

¿Por qué razones se puede anular un voto?

Para garantizar que la decisión cuente, debe evitar los siguientes errores que invalidan el sufragio.

Marcación múltiple:

En cada tarjetón solo se permite elegir un partido y, de ser el caso, un candidato. Si seleccionas dos o más partidos diferentes, el voto será nulo. No obstante, es totalmente válido votar por un partido para el Senado y por otro distinto para la Cámara.

Voto ilegible:

Según el artículo 137 del Código Electoral, cualquier voto que no sea claro será invalidado. Esto significa que, si el tarjetón presenta tachaduras, roturas, borrones o marcas que se salen de los espacios dispuestos, el voto perderá su validez automáticamente.

Uso de elementos no permitidos:

En caso de que se utilice un sobre, este no debe contener nada más que los tarjetones oficiales. Si los jurados encuentran objetos extraños o mensajes adicionales, el voto será anulado de inmediato.