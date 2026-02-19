Elecciones 2026: estos son los cambios que buscan facilitar la participación ciudadana

Aunque para votar en las elecciones de este 2026 los requisitos siguen siendo los mismos, la arquitectura del proceso cambió. La organización de estas elecciones incluye ajustes que buscan reforzar el control, mejorar la logística y blindar el secreto del voto.

Un primer cambio tiene que ver con la tecnología y la seguridad. Según la Registraduría Nacional, para estos comicios se fortalecieron los mecanismos biométricos de verificación, tanto dactilares como faciales, como parte de las medidas institucionales para prevenir la suplantación y garantizar que cada ciudadano vote una sola vez. Estas herramientas se aplican de manera focalizada y a nivel nacional e internacional, según criterios técnicos definidos por la entidad.

El segundo cambio es visible y estratégico. Para las consultas interpartidistas, la Registraduría diseñó una tarjeta electoral única, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, cuando existían varias tarjetas diferenciadas por ideologías o agrupaciones políticas.

Según explicaron desde la entidad, el objetivo de esta modificación es proteger el secreto del voto. Al existir una sola tarjeta no es posible identificar la inclinación ideológica del elector por el tipo de papeleta que recibe, como sí podía ocurrir en procesos anteriores. El ciudadano recibe una única tarjeta y decide en privado en cuál consulta participar, sin dejar rastros visibles de su preferencia política.

El cambio también busca evitar confusiones, facilitar la labor de los jurados y prevenir errores derivados de la coexistencia de múltiples tarjetas en una misma mesa.

Más puestos de votación y mayor cobertura

El tercer ajuste es territorial. Este año la Registraduría habilitó 574 puestos de votación adicionales en todo el país. La ampliación busca descongestionar puntos críticos, acercar las urnas a los ciudadanos y mejorar el acceso en zonas urbanas de alta densidad y en municipios con dificultades de desplazamiento.

Más puestos implican más mesas, más jurados y un operativo logístico de mayor escala. Por ejemplo, para las elecciones del 8 de marzo la Registraduría designó más de 850.000 jurados de votación, quienes estarán encargados de garantizar el desarrollo normal de la jornada electoral.

En conjunto, los cambios confirman que estas elecciones tendrán mayor control en la identificación de los votantes, una tarjeta electoral pensada para blindar el secreto del voto y una red de votación más extensa que hace cuatro años.