El ministro del Interior, Armado Benedetti, anunció que, teniendo en cuenta las elecciones del próximo 8 de marzo, la Ley Seca en el país empieza a regir desde el sábado 7 de marzo a partir de las 6:00 p.m. hasta el lunes 9 a las 6:00 a.m.

“Cierre de fronteras el 7 de marzo. Yo he propuesto que sea a las 12 p. m., pero hay que estudiarlo, porque si se hace desde las 7:00 p. m. como siempre se ha hecho, todas las personas de la frontera me dicen que se afecta muchísimo el comercio, hasta el lunes 9 de marzo a las 6:00 a. m.”, agregó Benedetti.

Continuando con las medidas que decretará el Gobierno con ocasión de la jornada electoral del 8 de marzo, el ministro Benedetti indicó que a partir del lunes 2 de marzo, hasta el lunes 9 del mismo mes, solo se podrán llevar a cabo reuniones de carácter político en recintos cerrados.

“Se designaron por parte del Ministerio del Interior, enlaces en los 32 departamentos y en la ciudad capital, quienes estarán presencialmente desde el día jueves 5 de marzo para acompañar y articular el proceso electoral con las entidades electorales”, agregó Benedetti.

El jefe de la cartera del Interior también anunció que fue citada para el 4 de marzo la última comisión de seguimiento electoral.

“Al mismo tiempo, el PMU de las elecciones internacionales o del exterior empieza desde el domingo al mediodía. Estaremos con el señor procurador, el señor registrador o sus delegados, para montar el PMU. Nosotros lo vamos a hacer desde el jueves o viernes, vamos a montarlo también”, destacó.

El ministro Benedetti también manifestó que estará en Bogotá en medio de dicha jornada electoral, presto a advertir todos los temas que tengan que ver con seguridad en el país, ese 8 de marzo.

Cabe destacar que, durante las últimas horas, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, le presentó al procurador general de la nación, Gregorio Eljach Pacheco, el Código Fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, que serán utilizados en las elecciones de Congreso de la República y en las consultas presidenciales del próximo 8 de marzo.

Penagos también informó que, iniciando la próxima semana y en presencia de las organizaciones políticas, los auditores, los órganos de control y la observación internacional, se congelarán los códigos fuente de esos sistemas de información.

“En presencia de todos se va a expedir un código hash que se entregará a todas las organizaciones políticas y observadores para que el 8 de marzo, una vez inicie el preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados, se inicien nuevamente esos softwares con los códigos fuente que no pueden haber sido vulnerados, es decir, tendrán que tener los mismos códigos hash que se entregarán el próximo lunes, cuando serán congelados. Lo anterior garantiza la fiabilidad y seguridad de esos softwares”, indicó Penagos.