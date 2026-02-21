Política

Gustavo Petro se va contra los gremios tras respaldo a la Registraduría: “Saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear”

El presidente dijo que los empresarios “respaldan los negocios” y reiteró que Thomas Greg and Sons debe entregar las bases de datos que tiene en su poder.

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
El presidente Gustavo Petro le responde a los gremios.
El presidente Gustavo Petro le responde a los gremios. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro les respondió a los gremios, luego de que varios defendieron la labor de la Registraduría de cara a las elecciones legislativas y presidenciales.

El mandatario dijo que los gremios, “en vez de respaldar la transparencia democrática, respaldan los negocios”.

Y aseguró que los empresarios “no lo quieren” porque saben que puede “provocar la unidad” del pueblo, así como ponerlo a pelear.

“Por eso no me quieren los gremios, porque saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear en el sentido de sus propios intereses, que son los intereses de la democracia”, escribió Petro en X.

Y reiteró que “las bases de datos de la colombianidad no pueden ser objeto de negocio, ni la pulcritud electoral”, en referencia a la empresa Thomas Greg and Sons.

“Juntar en una sola empresa privada estas condiciones es como vender el voto o vender la patria, pero de estos conceptos no se entiende en los negocios, no se habla”, agregó.

También dijo: “Hay cosas que no son del mercado, como el amor, como los recuerdos o el olvido, como las causas, o los sueños”.

Petro resaltó que “la democracia no es una mercancía, sino un espacio de libertad”, y señaló que en Colombia se ha “mancillado mucho la democracia hasta el punto de matar en masa a los electores y tratar al pueblo como un rebaño esclavo”.

Luego, dijo que “la división del pueblo, su confusión política al defender con su voto a los verdugos, es la causa de los males del mismo pueblo”.

Reiteró su llamado a Thomas Greg and Sons, al pedirle entregar las bases de datos que poseen, y criticó a la Registraduría por haberles entregado el contrato de cédulas, que, según el presidente, debía quedar en manos de la Imprenta Nacional de Colombia.

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

“De nuevo repito que la empresa Thomas Greg, de los hermanos Bautista, debe entregar la base de datos de las y los colombianos dueños de pasaporte a la Imprenta Nacional antes de la fecha de elecciones. El registrador sabe que nunca debió escoger como ganador de la licitación de la cedulación de los colombianos a la empresa dueña del software del cómputo electoral. Las cédulas las podía hacer la Imprenta Nacional”, escribió el mandatario colombiano en la red social.

Finalmente, criticó al Partido de la U, colectividad a la que pertenecía el registrador Hernán Penagos.

“La U fue partido de gobierno y luego se dividió, y entre ellos algunos son amigos y otros no. Pero un grupo político debe saber que solo es fuerte si cuenta con el cariño del pueblo; lo demás son ilusiones y lentejuelas”, concluyó Petro.

Con esto, sigue la polémica entre el presidente Petro y la Registraduría, a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.

