Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

Mauricio Cárdenas, en entrevista con SEMANA, se refirió a los recientes ataques del presidente Gustavo Petro contra la Registraduría por el manejo de las próximas elecciones, con los que ha insinuado riesgos en la forma de diligenciar los formularios E-14 y ha expresado desconfianza en el software utilizado.

De acuerdo con el candidato de la Gran Consulta por Colombia, el mandatario “va labrando el camino para cuestionar las elecciones si le resultan desfavorables”.

Además, resaltó que el mandatario no debe interferir en cómo se harán las elecciones, dado que las autoridades electorales en Colombia son independientes.

“El día de mañana va a decir: ‘Como no siguieron lo que dije, que era marcar las equis en todas las casillas vacías, esa es la razón por la cual el resultado no es confiable’. Todos los días sale con algún tipo de crítica y ataque a un organismo que es independiente. Él no tiene que estar metiéndose a definir cómo se hacen las elecciones”, dijo Cárdenas.

Y resaltó que el resultado de la consulta del Pacto Histórico, realizada en octubre pasado, no fue cuestionada por Petro, a diferencia de las próximas elecciones. Por lo que aseguró que el presidente “teme” perder.

“El resultado de la consulta del partido del presidente, el Pacto Histórico, en octubre pasado, fue impecable. No lo cuestionaron, obtuvieron más votos de los que pensaban. ¿Por qué ahora sale el presidente a decir que no confía en la Registraduría? Él teme perder las elecciones y el día que las pierda va a decir que ‘se las robaron’“, sostuvo el exministro de Hacienda.

Mauricio Cárdenas. Candidato presidencial Bogotá Febrero 20 de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Y agregó que Petro “está mostrando que no es un demócrata y que es alguien que tiene ciertos elementos que son de un autócrata”.

“No respeta al Congreso, saca leyes por la vía de atrás y declara emergencias económicas todo el tiempo para legislar por decreto. No respeta las decisiones de las cortes; en fin, no es una persona que realmente se ciña a la institucionalidad. Y si algo tenemos que defender los colombianos, es esa institucionalidad; es lo que nos ha protegido en estos cuatro años de petrismo", detalló en la entrevista.

Por otro lado, Cárdenas aseguró que sí confía en el sistema electoral colombiano, incluso calificándolo de “impecable” y que “ha hecho un trabajo impresionante”.

“Fíjese, el conteo de las firmas, la evaluación y la revisión fue rápido. A cada candidato le dijeron cuántas firmas fueron válidas, cuántas no tenían sustento", señaló.

Cárdenas, junto a los otros miembros de la Gran Consulta por Colombia, se medirá en las urnas el próximo 8 de marzo, con el fin de apoyar al ganador en una candidatura única de cara a la primera vuelta presidencial.