“A las cuentas del Gobierno no se les puede creer, déficit no será de 6,7 % sino 8,3 %”: Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda

El escenario fiscal de Colombia, aunque por el momento no ha sido el foco de los debates electorales, no podrá pasar desapercibido el día siguiente, cuando el Gobierno que llegue a la Casa de Nariño empiece a revisar las cuentas.

Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y excandidato a la presidencia, presentó un panorama complejo en el que habrá que tomar medidas duras, poco populares, como hacer un ajuste fiscal del 2,4 % del PIB, es decir, debe bajar de 24,8 % a 22,5 % del PIB en 2030.

En bruto, la propuesta apunta a que el gasto se reduzca en 3,3 % del PIB a 2030, porque ese margen permitiría soltar recursos para la inversión, que es la que promueve el desarrollo de la economía.

La propuesta de Cárdenas parte de la idea de que, con el tema fiscal, los números deben sincerarse pues, desde su perspectiva, el déficit no será de 6,7 % como está estimado en el Plan Financiero 2026, sino de 8,3 %. Ello, porque hasta el momento, no se han contabilizado gastos que, si o sí, tendrán que hacerse. “La diferencia responde a obligaciones no plenamente incorporadas, como indemnizaciones, gastos urgentes, especialmente en salud y servicios públicos”, afirmó.

El verdadero déficit en 2026, según Mauricio Cárdenas Foto: Presentación de informe

Otro de los datos que se ha subestimado es el de la deuda, ya que, en los cálculos realizados por Cárdenas sería de 64,5 % del PIB, incluyendo reserva presupuestal y pasivos no registrados, mientras que en la actualidad, se habla de una obligación crediticia de 60,3 % del PIB.

El Ajuste lo hace el Gobierno o se hace por sí solo

El panorama fiscal que pintó Cárdenas es tan complejo que el economista estima que el ajuste lo hace el Gobierno o se hace por si mismo. “Sin un ajuste creíble y transparente, Colombia no podrá sostener su deuda ni financiar las prioridades sociales e infraestructura del próximo gobierno”, afirmó.

Las propuestas para evitar una debacle fiscal: la apuesta es rescatar la inversión, bajar el gasto y recuperar la confianza

¿De dónde recortar?

El mensaje más posicionado que se ha tenido en el Gobierno e, inclusive, en otros anteriores, es que el gasto público es inflexible, por lo tanto, siempre se termina recortando de la inversión, lo que, al fin de cuentas, es parte de lo que impide la evolución hacia un país más desarrollado, que reduzca Según el exministro, los equilibrios necesarios a los que hay que llegar requerirán decisiones complejas. Por ejemplo, un encogimiento de la nómina del Estado que no sería menor: 45.000 puestos menos en las ramas ejecutiva, defensa y justicia; y eliminación del Ministerio de la Igualdad. 60.000 contratistas a través de órdenes de prestación de servicios-OPS no tendrían renovación de sus vínculos y tampoco habría incrementos del salario mínimo más allá del Índice de Precios a la Inflación-IPC, argumenta Cárdenas.

Sería necesario también realizar una revisión a los subsidios, de manera que la asignación se haga de forma más focalizada, principalmente, en lo concerniente a los del régimen subsidiado en salud y a los que se aplican a las facturas de energía y gas.

A juicio de Cárdenas, el país se tiene que dar la pela de eliminar lo que llamó, “el uso politiquero de recursos públicos”, alrededor de lo cual mencionó “reversión de incrementos reales en fondos como el Fondo Colombia en Paz, el FuTIC y el Fonsecon, entre otros”.

La foto del gasto en nómina estatal Foto: Presentación de informe Mauricio Cárdenas

Sería así la primera vez que las cuentas públicas se tratan de emparejar a partir de una reducción real en el gasto y, con solo algunas de las medidas mencionadas se lograría un ahorro de 1,6 % del PIB.

Quitar impuestos

Una de las apuestas en la hoja de ruta presentada por Cárdenas es el de la reducción de impuestos, pues sería la manera de estimular la economía.

Así, plantea eliminación del 4x1000; reducir impuestos sobre la renta a personas jurídicas y plantear una nueva política petrolera, entre otras. Si bien, dichas medidas implicarían un costo, habrá que buscar la manera de reemplazar lo que aportan, pues, para dar un ejemplo, en 2027 implicaría 0,68 % del PIB. Mientras tanto, la compensación provendría del crecimiento de la economía.

Pero la ola de ventajas serían múltiples. Es así como, al decir de Cárdenas, de no haber un ajuste -por ejemplo- seguirían los choques con el Banco de la República por el nivel de las tasas de interés que, en parte, frenan inversión y crecimiento.