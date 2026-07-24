Ministro designado Miguel Gómez anuncia que se radicaría en septiembre reforma tributaria: “Injusto ponerlos a pagar la parranda”

El ministro de Hacienda designando, Miguel Gómez Martínez, anunció este viernes, 24 de julio, que el Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella presentará una nueva reforma tributaria en septiembre, una vez haya radicado el plan de ajuste fiscal que, según explicó, servirá como hoja de ruta para enfrentar la situación de las finanzas públicas del país.

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El futuro jefe de la cartera de Hacienda indicó que la iniciativa buscará responder a las necesidades fiscales de la próxima administración y estará sustentada en un diagnóstico sobre el estado de las cuentas de la Nación. No obstante, aseguró que el proyecto será diferente al impulsado por el Gobierno saliente de Gustavo Petro.

#COLOMBIA | 'Me parece que es injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este Gobierno', dijo el nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sobre la reforma tributaria que sacó adelante la administración saliente de Gustavo Petro. — NOTICIAS EDL (@NOTICIASEDL) July 24, 2026

Durante sus declaraciones, Gómez Martínez cuestionó la reforma tributaria presentada por la administración saliente y afirmó que no comparte la idea de trasladar a los ciudadanos el costo del deterioro de las finanzas públicas.

“Me parece que es injusto con los colombianos ponerlos a pagar la parranda de este Gobierno”, sostuvo el designado ministro, al referirse a la propuesta tributaria de la actual administración.

Según Gómez Martínez, antes de presentar cualquier iniciativa para modificar el sistema tributario será necesario exponer el plan de ajuste fiscal, con el propósito de mostrar el panorama económico que recibirá el nuevo Gobierno y las medidas que considera necesarias para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El anuncio anticipa que la reforma tributaria será uno de los primeros proyectos económicos que impulsará la administración de Abelardo De la Espriella ante el Congreso.

La iniciativa comenzaría su trámite legislativo en septiembre y se espera que genere un amplio debate entre los distintos sectores políticos, económicos y sociales del país sobre el rumbo de la política fiscal y el equilibrio de las cuentas públicas.

La reforma se presentaría en el mes de septiembre. Foto: Rochu_2008 - stock.adobe.com

¿Cuál es la importancia de la reforma tributaria?

Una reforma tributaria afecta el dinero que recauda el Estado para financiar gastos como salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales. Dependiendo de su diseño, también puede impactar el bolsillo de los ciudadanos, el costo de algunos productos y la carga tributaria de las empresas.

Miguel Gómez Martínez, ministro designado, anuncia sus primeros nombramientos en el ministerio de Hacienda

En el caso anunciado por el Gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, el designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, indicó que la reforma se presentará después de un plan de ajuste fiscal.

Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto, su contenido definirá qué impuestos cambiarían, quiénes asumirían la nueva carga tributaria y cuánto espera recaudar el Estado.