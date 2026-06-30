Gremios reaccionan al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como ministro de Hacienda

Diversos gremios y organizaciones del sector económico reaccionaron de manera positiva al nombramiento de Miguel Gómez Martínez como nuevo ministro de Hacienda y Crédito Público, anunciado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Miguel Gómez Martínez será el ministro de Hacienda en el Gobierno de Abelardo De La Espriella

Los pronunciamientos coinciden en resaltar la trayectoria del nuevo funcionario y expresan expectativas favorables frente al manejo de la política económica del país.

Miguel Gómez Martínez. Foto: Universidad de Los Andes

La Federación Nacional de Departamentos (FND) fue una de las primeras entidades en pronunciarse, destacando la experiencia de Gómez Martínez en el servicio público y su compromiso con el fortalecimiento institucional.

A través de un comunicado, la organización manifestó que recibe “con confianza” su designación y aseguró que su perfil representa una garantía para impulsar una relación más estrecha entre el Gobierno Nacional y las regiones.

“Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha dedicado buena parte de su ejercicio a defender un modelo de país sustentado en instituciones fuertes, responsabilidad fiscal y desarrollo”, señaló la Federación.

Desde la Federación Nacional de Departamentos recibimos con confianza el nombramiento de Miguel Gómez Martínez, como ministro de Hacienda y Crédito Público del presidente electo @ABDELAESPRIELLA.



Más que un economista, reconocemos en él a un servidor público íntegro que ha… https://t.co/UcFNRupXIB — FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) July 1, 2026

Asimismo, expresó que esa visión será determinante para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y los departamentos, al tiempo que le deseó éxitos en su nueva responsabilidad y reiteró su disposición para trabajar de manera articulada en favor del desarrollo territorial.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en cabeza de su presidenta ejecutiva, Natalia Gutiérrez, también felicitó al nuevo ministro por su designación.

La dirigente gremial manifestó su confianza en que la gestión de Gómez Martínez contribuya a consolidar un entorno económico favorable para el crecimiento del país.

“Le deseamos éxitos en esta importante responsabilidad y confiamos en que su gestión contribuirá a fortalecer la estabilidad económica, la confianza para la inversión y las condiciones que permitan impulsar el crecimiento y el desarrollo del país”, expresó Gutiérrez a través de redes sociales.

Al respaldo de la Federación Nacional de Departamentos y Acolgen también se sumó la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), que lo felicitó por su designación como ministro y expresó su disposición para trabajar de manera conjunta con el Gobierno.

Así quedó conformado el equipo de Abelardo De La Espriella, presidente electo, que recibirá el Ministerio de Defensa

El gremio constructor le deseó éxitos en el desafío de recuperar la política económica del país y aseguró que acompañará las iniciativas orientadas a impulsar el desarrollo y la reactivación económica desde la industria edificadora.

Felicitamos a Miguel Gómez Martínez (@migomahu) por su designación como Ministro de Hacienda y Crédito Público; desde CAMACOL le auguramos éxitos y le acompañamos en el reto de recuperar la política económica del país. Toda la disposición para trabajar en conjunto por el… https://t.co/wzNYn7rEwd — Camacol Colombia (@CamacolColombia) July 1, 2026

“Le auguramos éxitos y le acompañamos en el reto de recuperar la política económica del país. Toda la disposición para trabajar en conjunto por el desarrollo y la reactivación desde la industria edificadora”, señaló Camacol.