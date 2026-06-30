Así quedó conformado el equipo de Abelardo De La Espriella, presidente electo, que recibirá el Ministerio de Defensa

SEMANA conoció el equipo de empalme en el Ministerio de Defensa del nuevo Gobierno. En él, hay varios generales retirados de las diferentes Fuerzas Armadas de Colombia. También hay exfuncionarios con experiencia en el sector.

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Actualmente, esta cartera se encuentra en cabeza del general en retiro Pedro Sánchez; por parte del Gobierno de Abelardo De La Espriella, no se conoce quién ocupará el cargo.

Según conoció este medio, el liderazgo de este proceso está a cargo del mayor general (r) Jorge Mora López, quien tendrá que “consolidar, coordinar y validar la información recibida por todas las dependencias” del ministerio.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, asumirá el 7 de agosto de 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En cada una de las dependencias habrá coordinadores, con el fin de realizar este empalme de la manera más transparente posible.

En el Despacho del Ministro fue designado el brigadier general (r) Ruddy Arias Rodríguez, mientras que en la Secretaría General estará el mayor general (r) Alberto Sepúlveda Riaño; en la Secretaría de Gabinete, el mayor general (r) Jorge Humberto Jerez Cuéllar.

Respecto del Viceministerio de Estrategia y Planeación, fue nombrada Hilda Raquel López Gómez. Por otra parte, el Viceministerio para las Políticas de Defensa y Seguridad será coordinado por el mayor general (r) Javier Alonso Díaz Gómez.

A su vez, el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial de la Defensa (GSED) quedó bajo la coordinación de Paula María Cañas Marín.

El liderazgo de este proceso está a cargo del mayor general (r) Jorge Mora López. Foto: General Jorge Eduardo Mora

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En las diferentes instituciones armadas también hay delegados que son clave para determinar cómo se encuentra cada institución militar y de policía.

En el Comando General de las Fuerzas Militares estará el mayor general (r) Mauricio Moreno Rodríguez; en el Ejército Nacional, el mayor general (r) Wilson Neyhid Chawez Mahecha; en la Armada Nacional, el vicealmirante (r) Paulo Guevara Rodríguez; en la Fuerza Aérea Colombiana, el mayor general (r) Iván Deláscar Hidalgo Giraldo; en la Policía Nacional, el mayor general (r) Luis Enrique Méndez Reina.

Esto busca que la transición entre el Gobierno Petro y el presidente electo Abelardo De La Espriella se dé bajo lo que establece la norma.