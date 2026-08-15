Murió Daniela Largo, la mujer que fue rescatada tras permanecer 36 horas bajo los escombros: dejó un hijo de 12 años

El fuerte terremoto que estremeció a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó una nueva víctima mortal. Se trata de Daniela Largo, la mujer de 32 años que fue rescatada tras permanecer 36 horas bajo los escombros y que, desde entonces, permanecía en delicado estado de salud.

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Durante el operativo de rescate, Daniela sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que ser reanimada durante 17 minutos.

Su padre, Julio César Largo, acompañó de cerca la búsqueda y permaneció a su lado después de que los organismos de socorro lograran sacarla con vida.

“Entró en crisis, muy mal, debido a una deshidratación tuvo un paro cardiorespiratorio”, relató en Noticias Caracol.

La mujer sufrió graves lesiones tras permanecer atrapada bajo los escombros. Uno de sus brazos quedó comprimido durante varias horas, lo que interrumpió la circulación sanguínea y terminó provocando daños en órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones y el hígado.

Además, la zona afectada desarrolló gangrena, por lo que los médicos incluso evaluaban la posibilidad de amputarle el brazo.

Terremoto en Pereira ha dejado varias víctimas mortales. Foto: Alcaldía Dosquebradas / API

La joven permanecía inconsciente y sedada en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Su corazón funcionaba apenas al 20 %, mientras los especialistas advertían a sus familiares que su estado era crítico y que las posibilidades de recuperación eran muy reducidas.

En medio de esta difícil situación, su hijo de 12 años mantenía la esperanza de volver a abrazar a su mamá. Según relató la familia, el día del terremoto Daniela tenía previsto viajar a Manizales para celebrar el cumpleaños del pequeño. Sin embargo, nunca llegó al encuentro, lo que generó preocupación entre sus seres queridos y los llevó a iniciar una búsqueda por la zona donde se encontraba el hotel en el que se hospedaba.

Después de varias horas, los equipos de rescate encontraron señales de vida entre los escombros. La extracción fue compleja y requirió un intenso trabajo, pero finalmente, hacia las 12:30 de la madrugada del 11 de agosto, lograron sacar a Daniela con vida. El rescate generó alivio entre sus familiares y una profunda emoción entre los socorristas que participaron en la operación.

Rescate de Daniela Largos en Pereira 36 horas después del terremoto del lunes 10 de agosto. Foto: Redes sociales

La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital, donde permaneció bajo atención médica durante tres días. Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, su delicado estado no le permitió recuperarse y falleció.

La historia de Daniela se suma a la de numerosas familias que quedaron marcadas por el terremoto y que hoy enfrentan la pérdida de hijos, padres, hermanos y parejas, en medio de una tragedia que dejó profundas heridas en varias regiones del país.