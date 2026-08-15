Llegan a Cali 60 toneladas adicionales de ayuda humanitaria desde Miami

Avianca Cargo transportó 60 toneladas adicionales de ayuda humanitaria desde Miami hasta Cali para apoyar a las comunidades colombianas afectadas por los recientes sismos.

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Esta operación se suma a las más de 150 toneladas de ayuda movilizadas durante los dos primeros días de la emergencia, demostrando la participación activa de la aerolínea en las labores de atención y recuperación.

De las 60 toneladas trasladadas, nueve fueron coordinadas por la Cancillería de Colombia, mientras que 51 fueron donadas por Global Empowerment Mission (GEM).

Ayuda transportada por Avianca desde Miami Foto: Avianca

Entre los suministros enviados se encuentran generadores eléctricos, elementos de aseo y alimentos no perecederos, considerados esenciales para atender las necesidades inmediatas de las poblaciones damnificadas.

La carga fue transportada en un avión A330F, especializado en operaciones de gran capacidad, lo que permitió movilizar un importante volumen de suministros desde Miami. Una vez recibida en Cali, la ayuda será distribuida de acuerdo con las necesidades de las comunidades afectadas.

El comunicado publicado por Avianca destaca la coordinación entre entidades públicas, organizaciones humanitarias y empresas privadas, tanto dentro como fuera de Colombia, para acelerar la llegada de recursos esenciales.

La ayuda enviada desde Miami llega en un momento crucial para contrarrestar los daños causados por el terremoto que azotó al país Foto: AVIANCA

Avianca Cargo y GEM resaltaron la importancia de la rapidez, la eficiencia y la colaboración durante las primeras etapas de la emergencia y el posterior proceso de recuperación.

Finalmente, Avianca señala que continuará poniendo a disposición su capacidad logística y su red de transporte para acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a las labores de recuperación.