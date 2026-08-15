Paraguay anuncia el envío de más de 50 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a los damnificados por el terremoto

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció en la mañana de este sábado 15 de agosto el envío de más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos no perecederos, los cuales llegarán en las próximas horas a la ciudad de Medellín.

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“Colombia es un pueblo hermano con el que compartimos una historia de profunda amistad, y frente a esta adversidad nos unimos para acompañarlos”, señaló Peña, al tiempo que envió un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella y al vicepresidente José Manuel Restrepo.

“Estamos enviando 50 toneladas de productos médicos, alimentos no perecederos para poder ayudar en este momento tan difícil, donde todo el pueblo necesita que le estemos acompañando. Mucha fuerza y seguiremos trabajando juntos con ustedes”, señaló el presidente de Paraguay.

De La Espriella agradeció a su homólogo de Paraguay por la ayuda brindada: “Querido presidente, gracias de corazón por este gesto tan generoso y lleno de solidaridad. En estos momentos tan difíciles para Colombia, sentir el abrazo de un pueblo hermano como el de Paraguay me conmueve profundamente”.

Y agregó: “Más de 50 toneladas de medicamentos, insumos médicos y alimentos representan una ayuda enorme para miles de colombianos que hoy lo necesitan. Nunca olvidaremos esta muestra de amistad y hermandad”.