Venezuela inicia la reconstrucción tras los terremotos y otras seis noticias internacionales de la semana

Dos semanas después de los mortales terremotos que sacudieron a Venezuela, la emergencia ha entrado en una nueva etapa. La búsqueda de sobrevivientes prácticamente ha concluido y las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en la remoción de escombros y la reconstrucción de las zonas más afectadas, especialmente en La Guaira. Al cierre de esta edición, el Gobierno venezolano confirmó un saldo de 3.811 personas fallecidas, 16.740 heridas y 17.907 damnificadas.

En medio de este panorama, el Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez ha intensificado las gestiones para obtener recursos que permitan financiar la recuperación. Entre las principales solicitudes figura el levantamiento de las sanciones internacionales que mantienen congelados activos venezolanos en el exterior. “Queremos hacer un llamado a todos los países que aún tienen bloqueados fondos que pertenecen a Venezuela para que iniciemos un plan de liberación de estos recursos y podamos utilizarlos en la recuperación”, afirmó el canciller Iván Gil.

Venezuela registra un nuevo sismo en medio de la emergencia

Mientras avanzan las labores de evaluación de daños, la comunidad internacional busca coordinar la asistencia para la reconstrucción. “Tenemos un plan claro. Se necesitan 296 millones de dólares para atender las necesidades socioeconómicas de 1,3 millones de personas durante un periodo de seis meses. Es un plan con plazos concretos”, aseguró Tom Fletcher, secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios.

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregon estiman que cerca de 58.870 edificios resultaron destruidos o sufrieron daños, una cifra que da cuenta del enorme desafío que afrontará el país durante los próximos meses.

Frase

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Alex Brandon

“Yo sería el mejor comunista de la historia”

Fue lo que afirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una de las ruedas de prensa ofrecidas en el marco de la cumbre de la Otan en Turquía. En su intervención, el mandatario arremetió contra el comunismo y el socialismo al asegurar que ambos modelos terminan conduciendo a la pobreza y al deterioro económico.

Cifra

E. Jean Carroll, periodista de Estados Unidos. Foto: Getty Images

5 millones de dólares

Es la suma que deberá pagar Donald Trump a la periodista Elizabeth Jean Carroll, después de que un juez de Manhattan mantuviera en firme la condena tras el rechazo de la Corte Suprema a la apelación del mandatario en el caso por agresión sexual y difamación. La defensa de Trump anunció que volverá a apelar la decisión.

Foto

Un camión que transporta los féretros del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. Foto: AP Photo/Vahid Salemi

El fin del tirano

El féretro del antiguo líder del régimen iraní, Alí Jamenei, llegó el jueves a la ciudad de Mashhad, donde miles de personas acudieron a darle el último adiós. El dirigente, fallecido a los 86 años en un ataque israelí-estadounidense el 28 de febrero, será sepultado en el santuario del imán Reza, coronado por una cúpula y minaretes dorados.

Paraguay

Kylian Mbappé. Foto: AP Photo/Martin Meissner

Malos perdedores

Tras la eliminación de Paraguay de la Copa Mundial de la Fifa ante Francia, la controversia se trasladó fuera de las canchas. La senadora paraguaya Celeste Amarilla arremetió contra Kylian Mbappé por la forma en que celebró la victoria, una actitud que calificó de “grosera” y antideportiva. Además, lo describió como “un camerunés colonizado”, comentario que desató críticas.

Insólito: senadora amenaza con demandar a Kylian Mbappé por violencia de género

Amarilla aseguró que demandará al futbolista después de que este la calificara como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”. La legisladora afirmó que esas declaraciones constituyen “violencia de género”, aunque reconoció que sus propios comentarios fueron un “desatino”.

La Cancillería paraguaya aclaró que las palabras de la legisladora no representan la posición del Gobierno ni del pueblo paraguayo.

China

China enfrenta una intensa temporada de lluvias que ya deja varios fallecidos. Foto: Zhou Hua/Xinhua via AP

Furia climática

La emergencia climática en China continúa dejando víctimas. Hasta el pasado jueves, las autoridades habían confirmado 39 personas fallecidas y nueve desaparecidas. Las intensas lluvias han golpeado varias regiones del país, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y graves daños en la infraestructura.

Uno de los episodios más críticos ocurrió en la región de Guangxi. Allí, el alto nivel del agua provocó la rotura de un embalse que liberó una gran masa de agua que, junto con el lodo que se formó, arrastró viviendas, vehículos y personas, obligando a las autoridades a desplegar equipos de rescate.

China enciende las alarmas con una prueba de misiles de capacidad nuclear en el Pacífico

China enfrenta su temporada más intensa de precipitaciones entre julio y agosto. Las autoridades mantienen las alertas y advierten que estas podrían persistir durante las próximas semanas.

OTAN

Los 32 países miembros de la OTAN reafirmaron su compromiso durante la cumbre en Ankara. Foto: Getty Images

Del odio al amor

Lo que comenzó como una de las reuniones más tensas de la Otan terminó reforzando el compromiso de sus 32 países miembros. La cumbre, celebrada en Ankara, Turquía, entre el 7 y el 8 de julio, estuvo marcada por las críticas del presidente estadounidense Donald Trump, especialmente hacia España, por no cumplir con el objetivo de destinar el 5 por ciento de su PIB al gasto en defensa.

Sin embargo, el tono cambió al cierre del encuentro. “Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, afirmó Trump el miércoles, destacando la cohesión alcanzada entre los aliados pese a las diferencias expuestas durante las sesiones.