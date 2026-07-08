“Yo sería el mejor comunista de la historia”: la polémica afirmación de Trump durante la cumbre de la Otan

Donald Trump aseguró este miércoles, 8 de julio, que podría ser “el mejor comunista de la historia” si quisiera convencer a la población de apoyar ese sistema político.

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La afirmación, realizada durante su participación en la cumbre de la Otan en Ankara, Turquía, hizo parte de un discurso en el que volvió a arremeter contra el comunismo y el socialismo, al advertir que ambos modelos, a su juicio, terminan conduciendo a la pobreza y el deterioro económico.

“Yo sería el mejor comunista de la historia. Estaría a la altura de Lenin. Sería tan bueno como cualquiera. Tendrías alquiler gratis para el resto de tu vida. Lo que no dicen es que en 12 meses estarás viviendo en la miseria”, afirmó el mandatario.

Trump sostuvo que ese tipo de promesas ocultan sus consecuencias reales y aseguró que, detrás de la oferta de bienes gratuitos, existe un costo para la sociedad.

“Tendrías una casa gratis. ¿A alguien le gustaría tener una casa gratis? Se la quitaremos a alguien. Te la daremos a ti. Habrá asesinatos por todas partes. El comunismo es un desastre. Se ha demostrado que lo es desde hace miles de años con diferentes nombres, pero es lo mismo”, declaró.

En ese contexto, explicó que decidió insistir en ese mensaje porque considera que el comunismo representa un riesgo creciente y aseguró que aborda ese tema con frecuencia en distintos escenarios y plataformas.

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“Hablo de ello en TikTok, lo comento en todas partes y también aquí. Se ha convertido en algo internacional, pero nunca ha funcionado”, afirmó.

El mandatario también vinculó ese discurso con el respaldo que asegura haber recibido entre los votantes hispanos en Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP Photo/Francisco Seco

Según dijo, muchos de ellos emigraron desde países gobernados por sistemas comunistas o socialistas, por lo que conocen de primera mano sus efectos.

“Una de las razones por las que me va tan bien con la comunidad hispana —he batido un récord entre los republicanos— (...) es porque muchos de ellos procedían de países que eran, en esencia, comunistas”, señaló.

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Finalmente, Trump afirmó que no encuentra grandes diferencias entre el comunismo y el socialismo radical y cuestionó el uso del término socialdemocracia.

“Da igual si los llamas socialistas radicales o comunistas, no hay mucha diferencia. Cuando dicen ‘socialdemócratas’, ‘somos socialdemócratas’, suena muy bien. Pero no es así. Es un término muy peligroso”, concluyó.