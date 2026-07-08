Nieto de Raúl Castro revela estar dispuesto a negociar con Donald Trump en inédita entrevista

Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el reconocido nieto de 42 años del expresidente cubano Raúl Castro, habló en exclusiva por primera vez con un medio de comunicación estadounidense, dando una entrevista con USA Today en la que habló acerca de su labor en el régimen cubano y el futuro de este en medio de las presiones con el gobierno de Donald Trump.

En primer lugar, Rodríguez Castro dio claridad acerca de su labor en medio de las conversaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Según él, es un negociador extraoficial para las relaciones entre ambos países, buscando conversaciones directas con el presidente Donald Trump y su gobierno, manteniendo la puerta abierta a ocupar un rol directo en la intermediación.

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“Puedo negociar con cualquiera que designe Estados Unidos”, declaró Rodríguez Castro en su entrevista con USA Today durante entrevistas realizadas a lo largo de dos días en junio en La Habana. “Si se me da la oportunidad, claro que con Trump”, señaló el nieto del exmandatario, quien reveló que fue Raúl Castro el que lo puso en dicho cargo.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro junto a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Foto: NurPhoto via Getty Images

En otros temas, el ‘Cangrejo’ también habló acerca de los cerca de 1.200 opositores encarcelados en la isla. Afirmando que “bajo las condiciones adecuadas”, el régimen de los Castro “estaría dispuesto a liberar a personas consideradas presos políticos”, según dijo en la entrevista con el medio estadounidense.

Ya en mayo, Cuba publicó los nombres de miles de prisioneros a quienes se les concedió la libertad mediante un decreto emitido el mes anterior, donde se les concedió el “indulto total y definitivo” a una extensa lista de presos, describiendo la medida como un “gesto humanitario y soberano”.

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También se refirió a las reformas económicas que ha adelantado el gobierno liderado por Miguel Díaz-Canel, prometiendo que los cubanos tendrán “tanta prosperidad que es difícil imaginarla”. Cuando se le preguntó acerca de ello, dijo que pronto la población de la isla “podrá encontrar en Cuba todo aquello que buscan en otros países”.

El expresidente cubano y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro (derecha), acompañado por su nieto y guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Foto: AFP

Sobre él, dijo que “nunca me ha interesado la política. Nunca ha sido mi vocación”, declaró Rodríguez Castro desde La Habana. “Pero si en algún momento la revolución necesita que dé un paso al frente, lo haré”, manifestó el representante extraoficial del gobierno cubano.

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En la entrevista, se le vio rodeado de lujos, a lo cual se defendió. “Me duele que mucha gente no pueda vivir como yo. Me preocupa ver las dificultades que atraviesan. Y trabajo cada día para cambiar esa situación”, señaló.