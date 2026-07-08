Retiran de Estados Unidos un reconocido shampoo por riesgo de contaminación bacteriana

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó sobre el retiro voluntario de varios lotes del Oribe Serene Scalp Densifying Shampoo, luego de que el fabricante Kao USA detectara la presencia de la bacteria Pluralibacter gergoviae durante sus controles internos de calidad.

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La medida, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de julio, involucra productos distribuidos en Estados Unidos y Canadá, por lo que la agencia pidió a consumidores, distribuidores y salones de belleza suspender de inmediato su uso y comercialización.

Según explicó la FDA, el retiro se limita a determinados lotes del shampoo y responde a un principio de precaución, con el objetivo de evitar posibles afectaciones a la salud mientras concluye la investigación.

La entidad aclaró que, hasta el momento, no ha recibido reportes de infecciones relacionadas con el uso de los productos incluidos en la medida.

Kao USA detectó la bacteria durante controles internos de calidad y notificó a las autoridades sanitarias. Foto: Getty Images

La contaminación fue identificada durante pruebas rutinarias realizadas por Kao USA. Tras detectar la presencia de la bacteria, la empresa notificó a la autoridad sanitaria estadounidense y puso en marcha el proceso de retiro voluntario de los lotes comprometidos.

De acuerdo con la información divulgada por la FDA, Pluralibacter gergoviae pertenece a la familia Enterobacteriaceae y suele encontrarse en ambientes húmedos.

Además, tiene la capacidad de sobrevivir en algunos productos cosméticos, como shampoos y cremas, cuando se presenta contaminación durante los procesos de fabricación, almacenamiento o manipulación.

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La agencia señaló que este microorganismo representa un riesgo bajo para la mayoría de las personas sanas. Sin embargo, advirtió que quienes tienen el sistema inmunológico debilitado o presentan heridas abiertas podrían desarrollar irritaciones en la piel o infecciones de mayor gravedad tras la exposición a la bacteria.

Por esa razón, la FDA recomendó a quienes hayan adquirido alguno de los productos afectados verificar si pertenece a los lotes retirados y dejar de utilizarlo mientras avanza el proceso de revisión.

La bacteria Pluralibacter gergoviae puede representar un mayor riesgo para personas con sistemas inmunológicos debilitados. Foto: Getty Images

La autoridad también pidió a distribuidores y establecimientos retirar las unidades comprometidas para evitar que continúen en circulación.

El retiro se lleva a cabo bajo las disposiciones de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de Estados Unidos, normativa que regula la comercialización de este tipo de productos y faculta a las autoridades y a los fabricantes para retirarlos del mercado cuando existe la posibilidad de que representen un riesgo para la salud de los consumidores.

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La FDA recordó que los retiros voluntarios forman parte de los mecanismos de vigilancia sanitaria con los que busca reducir riesgos y garantizar que los productos disponibles en el mercado cumplan con los estándares de seguridad y calidad establecidos por la legislación estadounidense.

Mientras concluye el proceso, la agencia continuará supervisando las medidas implementadas por Kao USA y el retiro de los lotes involucrados, cuya lista está disponible en su página web.