Expertos advierten sobre riesgos por desinformación en el uso de productos cosméticos

El sector de la belleza y el bienestar en Colombia continúa en expansión y enfrenta una transformación enfocada en la transparencia y el acceso a productos especializados. En medio de este panorama, expertos de la industria advirtieron sobre el impacto de la desinformación en el uso de productos cosméticos y de cuidado facial.

Según Laboratorio IH, el aumento en la demanda de productos, especialmente en la categoría de cuidado facial, ha venido acompañado de un fenómeno de “infoxicación” entre los consumidores, quienes tienen acceso a miles de opciones, pero no siempre cuentan con información suficiente para interpretar etiquetas, identificar ingredientes o reconocer señales de vencimiento.

“Hoy el mercado experimenta una transformación en la que los consumidores están más informados y exigen transparencia absoluta en los ingredientes. Nuestra responsabilidad como laboratorio no es solo innovar, sino garantizar que ese respaldo técnico sea comprendido, eliminando el riesgo de que una elección mal informada comprometa la integridad de la piel de nuestros usuarios”, aseguró Catalina Echeverry, gerente comercial y general de Laboratorio IH.

Catalina Echeverry, gerente comercial y general de Laboratorio IH. Foto: Suministrada / API

La compañía indicó que uno de los principales elementos para una compra segura es la lectura del INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), sistema que identifica los componentes de los productos cosméticos. También advirtió sobre los riesgos de considerar que los productos “naturales” no requieren conservantes, ya que podrían facilitar la proliferación de bacterias en poco tiempo.

Otro aspecto señalado fue el símbolo PAO (Period After Opening), que indica el tiempo recomendado de uso tras abrir un producto. Según la empresa, ignorar esta referencia puede generar pérdida de eficacia, dermatitis o infecciones.

Laboratorio IH informó además que avanza en la expansión de su capacidad productiva con una nueva planta de 120.000 metros cuadrados, enfocada en atender la demanda internacional y fortalecer el desarrollo de productos relacionados con transparencia y seguridad para los consumidores.