La integración financiera entre Colombia, Chile y Perú gana velocidad con nueva tecnología

La integración bursátil entre Colombia, Chile y Perú continúa avanzando con nuevos desarrollos tecnológicos que buscan modernizar la infraestructura de los mercados de capitales de la región y aumentar su competitividad frente a plazas internacionales.

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nuam, el holding que integra las bolsas de valores de los tres países, puso en marcha en Perú una nueva plataforma tecnológica para la negociación de renta variable, como parte del proceso de construcción de una infraestructura común regional.

Durante su primera semana de operación, entre el 27 de abril y el 5 de mayo, el sistema registró una negociación promedio diaria de US$26,5 millones y más de 9.000 operaciones diarias, lo que representó un incremento de 42,6% frente a la semana anterior.

La nueva infraestructura fue desarrollada junto con proveedores tecnológicos globales como Nasdaq y Devexperts, y busca homogeneizar gradualmente los sistemas de negociación entre los mercados bursátiles de Colombia, Chile y Perú.

Uno de los principales cambios es la implementación de un nuevo motor de calce, el sistema encargado de ejecutar operaciones de compra y venta, capaz de procesar hasta 10.000 transacciones por segundo con una latencia inferior a 100 microsegundos, multiplicando por diez la capacidad de la infraestructura anterior.

La tecnología también permitirá que los tres mercados avancen hacia el uso de una misma pantalla de negociación, fortaleciendo la eficiencia operativa y facilitando la participación de inversionistas institucionales y actores sofisticados del mercado financiero.

Según nuam, la nueva infraestructura servirá además como base para desarrollar productos financieros como futuros y opciones, ampliando las posibilidades de integración y liquidez regional.

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El despliegue ya opera en Colombia y continuará próximamente en Chile, dentro de una estrategia que busca consolidar una plataforma bursátil regional con reglas y tecnología compatibles entre los tres países.

CEO de nuam. Foto: nuam

Actualmente, nuam opera soluciones relacionadas con negociación, compensación, custodia y mercados de renta variable, renta fija, derivados y divisas, consolidándose como uno de los principales operadores de infraestructura financiera en América Latina.