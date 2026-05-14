DHL fortalece su operación logística en Rionegro en medio del crecimiento del comercio exterior en Antioquia

DHL Global Forwarding, división especializada en transporte aéreo y marítimo del DHL, fortaleció su operación en Antioquia con una solución logística integral ubicada en la Zona Franca de Rionegro, enfocada en atender compañías que requieren mayor control y continuidad en sus procesos de comercio exterior.

La operación reúne en un solo punto servicios como recepción de mercancía, nacionalización, etiquetado, reempaque, alistamiento, almacenamiento, control de inventarios, distribución nacional, cross docking y logística inversa. Además, incorpora monitoreo permanente, trazabilidad mediante sistemas WMS y equipos dedicados para cada cliente.

“Antioquia se ha consolidado como una de las regiones más dinámicas para el comercio exterior en Colombia, con empresas cada vez más exigentes en términos de tiempos de respuesta, cumplimiento y control operativo. Fortalecer nuestra operación en Rionegro nos permite responder a esa realidad con una solución integrada, cercana y alineada con las necesidades actuales de importadores y exportadores”, afirmó Alejandro Bachs.

El fortalecimiento de esta operación coincide con el crecimiento del comercio exterior en el departamento. De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en enero de 2026 Antioquia registró exportaciones por US$1.202,7 millones FOB, con un aumento de 52,8 % frente al mismo periodo de 2025. En importaciones, alcanzó US$821,3 millones CIF, equivalentes al 13,9 % del total nacional.

La solución logística está orientada a sectores como retail, consumo masivo, alimentos y bebidas, autopartes, manufactura e industria. La infraestructura cuenta con 4.508 metros cuadrados y capacidad para 5.800 posiciones de almacenamiento.

La cercanía con el Aeropuerto Internacional José María Córdova facilita el ingreso y distribución de mercancías en el país. Según la compañía, esta ubicación busca optimizar tiempos logísticos y fortalecer las operaciones empresariales en Antioquia.