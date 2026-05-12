Tolima quiere entrar con más fuerza al mapa de inversión del país

Tolima busca fortalecer su capacidad para atraer inversión nacional e internacional con la creación de Invest In Tolima, una nueva agencia regional que tendrá como objetivo promover proyectos empresariales, impulsar la competitividad y posicionar al departamento dentro del mapa de inversión del país.

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La nueva corporación iniciará operaciones con un presupuesto superior a los $400 millones, financiado por sus miembros fundadores, entre los que aparecen empresas privadas, universidades, cámaras de comercio y entidades de promoción regional.

La estructura jurídica será la de una Corporación Sin Ánimo de Lucro y su formalización se realizará en los próximos días ante la Cámara de Comercio de Ibagué.

La creación de este tipo de agencias se ha convertido en una estrategia cada vez más utilizada por regiones colombianas para competir por inversión, empleo y nuevos proyectos productivos, especialmente en un entorno donde departamentos y ciudades buscan diversificar sus economías y reducir dependencia de sectores tradicionales.

En el caso del Tolima, el proyecto venía siendo discutido desde hace más de 13 años dentro de la agenda empresarial y de competitividad regional.

Según los promotores de la iniciativa, la meta es construir una estrategia permanente de promoción territorial que facilite el relacionamiento con inversionistas y fortalezca la articulación entre sector público, privado y académico.

La presidencia del Consejo Directivo estará liderada por Natalia Ruiz, rectora de la Universidad de Ibagué, mientras que Juan Manuel Alvarado continuará al frente de la dirección ejecutiva de la agencia.

Entre los miembros fundadores aparecen compañías como Celsia, Mercacentro, Internacional de Eléctricos, Infinito Urbano y Parques Empresariales Strategik, además de las cámaras de comercio de Ibagué, Honda y Sur-Oriente del Tolima.

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La corporación mantendrá abierta la vinculación de nuevos actores durante 2026 y, una vez finalicen las restricciones derivadas de la Ley de Garantías, espera incorporar también entidades públicas municipales y departamentales.

El movimiento refleja cómo varias regiones del país empiezan a fortalecer sus propias estrategias de atracción de capital e internacionalización, buscando competir por inversión en sectores industriales, energéticos, logísticos y empresariales.