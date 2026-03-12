La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) anunció que varios de sus servicios ya se encuentran disponibles en el SuperCADE Suba, lo que permitirá a los ciudadanos de esta localidad adelantar distintos trámites empresariales sin tener que desplazarse a otras sedes de la entidad, cuya distancia es bastante grande. Esta medida hace parte de una estrategia para ampliar la cobertura de servicios y acercar la atención a los habitantes del noroccidente de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial entregada por la CCB y la Alcaldía Mayor, en este punto los ciudadanos podrán acceder a servicios relacionados con el registro mercantil, la expedición de certificados, entre otros trámites empresariales que hacen parte de la oferta habitual de la Cámara de Comercio.

La iniciativa surge a partir de una alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Cámara de Comercio de Bogotá, entidades que buscan fortalecer el ecosistema empresarial de la ciudad mediante la ampliación de los canales de atención para los ciudadanos. El objetivo es facilitar la formalización de negocios y mejorar el acceso a servicios institucionales para quienes desarrollan actividades económicas en la capital.

SuperCADE abre oportunidad para que los ciudadanos hagan sus trámites con Cámara de Comercio en Suba. Foto: Cámara de Comercio / Getty Iamges / Montaje: Semana

¿Dónde queda el SuperCADE de Suba?

Este importante punto administrativo de la ciudad se encuentra en la avenida calle 145 #103B-90, a un costado del Portal Suba de TransMilenio. Adicionalmente, es clave destacar que los servicios ofrecidos por la CCB estarán en operación a partir del lunes 16 de marzo de 2026 de 7:00 a. m. a 4:30 p. m.

En el punto de atención del SuperCADE Suba, los usuarios podrán recibir orientación sobre diversos procesos empresariales, así como adelantar trámites que normalmente se realizan en las sedes de la Cámara de Comercio.

En total, se ofrecen 10 servicios para la ciudadanía:

Vinculación a los diferentes programas e iniciativas (promoción, inscripción, orientación y asesoría).

Expedición de certificados.

Registro de matrículas de personas naturales y establecimientos de comercio.

Mutaciones, cancelaciones y reliquidaciones.

Conciliación en equidad.

Inscripción de documentos (excepto constitución de sociedades y entidades sin ánimo de lucro).

Corrección de certificados.

Renovación de la matrícula mercantil.

Asesorías jurídicas.

Acceso sin costo a cómodos espacios de coworking.

SuperCADE de Suba: está ubicado al lado del Portal Suba. Foto: Guillermo Torres

Las autoridades distritales han señalado que este tipo de articulaciones institucionales busca simplificar los trámites para los ciudadanos y promover la formalización empresarial, un aspecto considerado clave para el desarrollo económico de la ciudad. Facilitar el acceso a servicios como los de la Cámara de Comercio puede ayudar a que más emprendedores regularicen sus actividades y accedan a beneficios asociados a la formalidad.