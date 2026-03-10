Bogotá

Conductores fueron sorprendidos movilizándose por andenes y carril exclusivo de TransMilenio; alcalde confirmó que serán sancionados

Estas conductas imprudentes quedaron grabadas en videos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

10 de marzo de 2026, 8:01 p. m.
Los casos ocurrieron en varias zonas de la ciudad.
Bogotá es una de las capitales de Colombia con mayor congestión vehicular, por lo que diariamente se registran múltiples trancones en distintos puntos de la ciudad.

Aunque las autoridades de tránsito mantienen vigente el pico y placa de lunes a viernes, las condiciones de movilidad se tornan críticas a diferentes horas del día.

A esto se suman imprudencias viales de algunos conductores que estarían violando las normas establecidas en la ciudad, lo que genera aún más tráfico en la capital del país.

Recientemente, se conocieron varios videos en redes sociales donde al menos tres conductores fueron sorprendidos cometiendo imprudencias en diferentes zonas de Bogotá.

En uno de los fragmentos se puede observar a una camioneta subiéndose a un andén por el norte de la ciudad y movilizándose a toda velocidad. La denuncia indica que en el sector había varios niños, quienes estuvieron en riesgo.

En otro video se puede ver a un conductor movilizándose en un automóvil de color gris, pasando por una cebra peatonal sin importarle el tránsito de los ciudadanos.

Ante estos casos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en su cuenta personal de la red social de X y dio a conocer que serán sancionados como corresponde a la ley.

“Estos dos irresponsables ya fueron identificados y citados por la Secretaría de Movilidad para que comparezcan, y serán sancionados de acuerdo a las conductas que cometieron”, dijo el mandatario.

Así mismo, el alcalde hizo referencia a otro video que circula en la misma plataforma digital donde denuncian a un conductor de la camioneta Ford transitando por el carril exclusivo de TransMilenio por la Autopista Norte a la altura de la calle 127, sentido Sur-Norte en la tarde del lunes, 9 de marzo.

“Este también ya fue identificado y citado por la Secretaría de Movilidad”, puntualizó Galán.