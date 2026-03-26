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Bogotá recibirá la tercera edición de ‘Baby World’; llega con música, talleres y espacios para toda la familia

El evento ofrecerá experiencias interactivas, espectáculos y espacios adaptados para distintas necesidades familiares.

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Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 10:28 a. m.
'Baby World', el evento familiar que transforma el juego en experiencias
'Baby World', el evento familiar que transforma el juego en experiencias Foto: Suministrada / Baby World

Bogotá se prepara para recibir la tercera edición de Baby World, un evento dirigido a familias que se llevará a cabo el 18 y 19 de abril en la Hacienda San Rafael. La feria reunirá más de 90 marcas, junto con una programación que incluye espectáculos musicales, experiencias interactivas y actividades para niños y padres en un entorno campestre.

“Más que un evento, Baby World es una feria familiar que reunirá durante dos días experiencias de entretenimiento, conocimiento y bienestar para padres, niños y también para sus animales de compañía, en un ambiente seguro y al aire libre”, aseguró Stefany Sepúlveda, empresaria y creadora del evento.

El festival contará con cuatro espectáculos musicales orientados a la primera infancia. En el escenario principal se presentarán Los Nuevos Canticuentos, Tu Rockcito, el espectáculo Un Bosque Encantado y Policanticuentos, invitada internacional desde Panamá, con una propuesta que integra música, títeres y magia.

Uno de los componentes centrales será el enfoque inclusivo. Baby World es la única feria familiar en Colombia certificada como espacio amigable con el autismo y otras neurodivergencias, reconocimiento otorgado por el Sello PABLO. Entre las medidas previstas se encuentra la Hora Tranquila, con reducción de estímulos sensoriales, así como una zona de calma, señalización accesible y personal capacitado.

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Baby World crece: el evento familiar que transforma el juego en experiencias llega con más música, talleres y espacios para toda la familia
Baby World crece: el evento familiar que transforma el juego en experiencias llega con más música, talleres y espacios para toda la familia Foto: Suministrada / Baby World

“Estas medidas responden a una realidad contundente: cerca del 80 % de las familias con personas neurodivergentes limitan sus salidas a eventos públicos por la falta de entornos adecuados. Diseñar experiencias más accesibles no solo amplía la participación, también transforma la manera en que entendemos los eventos familiares en Colombia”, afirmó Carolina Montoya, directora de la fundación Sello PABLO.

Además, habrá agenda académica y talleres con expertos sobre crianza, educación emocional y convivencia con animales de compañía.