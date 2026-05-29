Sin Bandera regresa a Colombia: así se vivirá el reencuentro de toda una generación con sus mejores canciones

Hay canciones que no envejecen, se instalan en la memoria como coordenadas afectivas y permanecen ahí, intactas, esperando el momento preciso para activarse. Kilómetros, Entra en mi vida, Suelta mi mano y Te vi venir son algunas de ellas. Para millones de personas en América Latina cada una de estas piezas es como un archivo sonoro de momentos inolvidables. Por eso el anuncio del regreso a Colombia de Sin Bandera, la banda detrás de todas estas canciones, produce algo que se parece más a un reencuentro pendiente que a cualquier otra cosa.

El dúo conformado por Leonel García, nacido en Ciudad de México, y Noel Schajris, oriundo de Buenos Aires, llegará el próximo 4 de junio al Movistar Arena de Bogotá como parte del Escenas Tour, una gira internacional que antes de tocar Colombia ya habrá recorrido Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile y Ecuador. La producción local está a cargo de AME Concerts, compañía liderada por Marco Barranco y reconocida en el país por eventos de gran formato con artistas como Grupo Firme, Nicky Jam y Galy Galiano.

Dos voces, una historia

La historia de Sin Bandera comenzó a finales de los años 90, cuando un ejecutivo de Sony Music los puso en contacto para componer material para otros artistas. Esas canciones no encontraron intérpretes, aunque sí algo mejor: un público que las escuchó en pequeñas presentaciones de la Ciudad de México y las recibió como propias. Entonces fue Leonel quien propuso cantarlas a dueto, y desde ese momento el proyecto abandonó cualquier ambición individual.

Leonel Garcia and Noel Schajris de Sin Bandera. Foto: Getty Images

“Si nos emociona a nosotros, es un indicativo y seguimos por ahí”, dijo Noel sobre el criterio que los ha guiado desde entonces. Ese mismo instinto, más filosófico que comercial, también bautizó al proyecto. Un día, caminando frente al Campo Marte de la Ciudad de México, vieron el mástil sin la bandera que habitualmente lo ocupa. El detalle trivial se cruzó con conversaciones que ambos venían sosteniendo sobre la universalidad humana, y el nombre tomó sentido por sí solo.

Su álbum debut, Sin Bandera, lanzado en 2002, les valió un Latin Grammy como Mejor Álbum por Dúo o Grupo Vocal, galardón que repitieron en 2004 con De viaje. A esos dos discos les siguieron Mañana (2005) y Pasado (2006), una discografía que construyó el vocabulario romántico de toda una generación hispanohablante. En 2008 anunciaron una separación sin escándalo: cada uno tomó un camino distinto, explorando territorios que iban del folk y el country hasta el R&B contemporáneo y la música electrónica.

La gira que cambió la despedida

Siete años después, en 2015, reabrieron sus redes sociales y en menos de una hora superaron los tres millones de seguidores. La señal de que el público no los había olvidado era clara, tanto así que la gira Una última vez convocó a más de 400 mil personas en 38 ciudades de ocho países y, paradójicamente, en lugar de cerrar el ciclo lo dejó abierto: en 2022 lanzaron Frecuencia y en febrero de 2026 presentaron Escenas, su séptimo álbum de estudio, grabado en Nashville, que da nombre a la gira con la que regresan ahora a Colombia.

Y así, con más de 12 billones de reproducciones en plataformas digitales y tres billones de visualizaciones en YouTube, los números respaldan lo que cualquier radioescucha de habla hispana ya sabe: hay algo en estas canciones que no responde a la lógica del consumo efímero. Responde a otra cosa, más difícil de nombrar.

Las boletas para el concierto del 4 de junio en el Movistar Arena de Bogotá están disponibles en tuboleta.com.