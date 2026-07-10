El tratamiento que revoluciona la medicina deportiva: ayuda a bajar la inflamación y el dolor

La mayoría de personas, tanto deportistas como quienes realizan actividades cotidianas, suelen creer que los masajes de descarga son la principal opción para aliviar el dolor muscular. Sin embargo, especialistas en medicina del deporte señalan que la terapia física desempeña un papel fundamental en la recuperación y el tratamiento de este tipo de lesiones y molestias.

“Siempre se ha pensado que la inflamación la tenemos que controlar rápido para disminuir el dolor y volver pronto a un retorno deportivo más seguro. Pero nos hemos dado cuenta que cuando utilizamos medicamentos esto puede retrasar la cicatrización, la recuperación de los tejidos”, señaló Mauricio Mejía, médico especialista en medicina del deporte.

Según el especialista, existen alternativas orientadas a aliviar el dolor sin interferir en los procesos naturales de reparación de los tejidos. Una de ellas es Traumeel Gel, la nueva referencia de Heel para el manejo de la inflamación y el alivio del dolor relacionado con lesiones musculares y articulares. “Este tipo de medicamentos ayudan a un retorno seguro, rápido y sin dolor, que no interfiere en la cicatrización de los tejidos”, precisó Mejía.

Sobre la aplicación del producto, el experto explicó que se trata de una presentación tópica, destinada a ser utilizada directamente sobre la piel en la zona afectada. Dependiendo del sitio del dolor y después del diagnóstico, lo ideal es aplicarlo en forma circular o de abajo hacia arriba, indicó Mejía.

En cuanto a la frecuencia de uso, esta puede variar según la intensidad de los síntomas. Si el dolor es muy fuerte la recomendación es utilizarlo cada 8 horas: mañana, tarde y noche. En caso de que el dolor sea leve, la idea es aplicarlo en la mañana y en la noche.

Reparación y alivio

Jéssica Ramírez, gerente de línea de productos OTC, precisó que Traumeel Gel es el nuevo integrante de la generación Traumeel, desarrollado para tratar la inflamación y aliviar el dolor de una manera diferente. Se caracteriza por su aplicación tópica y atributos como el efecto frío y la rápida absorción. Además, pueden utilizarlo tanto niños como adultos mayores.

Ramírez advirtió que las lesiones musculares y articulares pueden presentarse en distintos contextos de la vida diaria y por eso la recomendación es consultar al médico cuando las molestias persistan o aumenten. “Uno siempre está expuesto a una lesión muscular o articular, por eso este producto debería estar siempre en el botiquín. Pero si la lesión se complica, siempre se debe ir al médico”, manifestó.

Finalmente, recordó que este producto está dirigido tanto a deportistas de alto rendimiento como a personas que realizan actividad física de manera recreativa o por salud. Sin embargo, los expertos insisten en la importancia de mantener hábitos relacionados con la preparación física y el calentamiento antes y después de cada ejercicio.

*Contenido elaborado con el apoyo de Heel