Nuevas facilidades para invertir en Colombia desde Estados Unidos y España: estas son las ventajas que ofrece Amarilo

Vivir fuera de Colombia no significa renunciar al sueño de tener una vivienda propia en el país. Por el contrario, cada vez más colombianos que residen en el exterior buscan construir patrimonio, apoyar a sus familias y mantener un vínculo con la tierra que los vio crecer. Para responder a ese interés, Amarilo ha fortalecido su programa ‘Colombianos en el Exterior’ con una estrategia de ferias internacionales que hoy acerca las oportunidades de inversión a miles de personas en diferentes países.

Para muchos colombianos invertir en vivienda representa mucho más que una decisión financiera. Es una forma de convertir años de trabajo en patrimonio, pensar en el futuro de la familia y preparar el camino para un eventual regreso al país. Sin embargo, durante mucho tiempo la distancia hizo que ese propósito pareciera difícil de alcanzar.

Viajar para conocer proyectos, resolver dudas o acceder a información especializada no siempre era posible para quienes desarrollan su vida en otro país. Hoy ese panorama ha cambiado. Con el propósito de acercar las oportunidades de inversión a quienes viven fuera del país, Amarilo ha consolidado un canal de comercialización que permite a los colombianos conocer de primera mano sus proyectos de vivienda, recibir asesoría especializada y explorar diferentes alternativas para construir patrimonio en Colombia.

Bajo esta premisa, Amarilo organiza sus ferias internacionales: espacios de encuentro donde las familias pueden resolver inquietudes, acceder a información del portafolio de proyectos en Colombia, conocer opciones de financiación y recibir acompañamiento personalizado sin necesidad de viajar. “Más que presentar proyectos inmobiliarios, la iniciativa busca acercar a los colombianos a un sueño que muchas veces permanece vigente sin importar los kilómetros de distancia”, detallaron desde Amarilo.

Nuevos mercados

El fortalecimiento de esta estrategia también se refleja en los resultados del programa Colombianos en el Exterior, que ha ido consolidándose como una de las líneas de mayor crecimiento de la compañía gracias a una estrategia que combina ferias internacionales, asesoría especializada, herramientas digitales y presencia internacional para acompañar a quienes desean construir patrimonio en el país.

Uno de los indicadores más destacados ha sido el crecimiento del 129 % en ventas, resultado que refleja la confianza de este segmento y el fortalecimiento de un modelo de atención pensado para quienes desean invertir desde cualquier lugar del mundo.

Otro de los hitos más importantes dentro de esta estrategia fue la realización de la primera feria inmobiliaria de Amarilo en Madrid, España. El evento reunió a colombianos interesados en conocer oportunidades de inversión en su país y cerró con ventas por 5.800 millones de pesos, convirtiéndose en un paso significativo para la expansión internacional del programa.

Más allá de las cifras, la feria permitió demostrar que el interés de los colombianos por construir patrimonio en Colombia continúa creciendo, incluso entre quienes llevan varios años viviendo fuera del país. “La experiencia en Madrid confirmó que acercar la información y la asesoría directamente a los colombianos facilita la toma de decisiones y fortalece la confianza durante el proceso de inversión”, subrayaron desde la constructora.

Estados Unidos, por su lado, continúa siendo uno de los principales mercados del programa. La alta concentración de colombianos en ciudades como Miami ha impulsado una estrategia de mayor cercanía con quienes buscan invertir en vivienda desde ese país. Por esta razón, Amarilo continúa fortaleciendo su presencia internacional mediante espacios de atención y encuentros presenciales que permiten brindar asesoría especializada y acompañamiento personalizado. “Esta estrategia busca que los colombianos puedan conocer los proyectos, resolver inquietudes y recibir orientación financiera sin necesidad de desplazarse a Colombia”, precisaron desde Amarilo.

Crecimiento sostenido

Para Amarilo, el crecimiento del programa continuará durante el segundo semestre de 2026. La compañía tiene prevista la realización de 12 nuevas ferias de vivienda en Estados Unidos y España, ampliando la cobertura internacional y llevando nuevas oportunidades de inversión a miles de colombianos residentes en ambos países.

Cada feria estará orientada a brindar una experiencia cercana, en la que los asistentes podrán conocer el portafolio de proyectos, explorar alternativas de financiación y recibir acompañamiento especializado para tomar decisiones informadas.

Asimismo, el fortalecimiento internacional de Amarilo también incluye la apertura de una oficina en Doral, Miami (7791 NW 46 St.), un espacio creado para ofrecer atención personalizada a la comunidad colombiana residente en Estados Unidos. Desde esta sede, los visitantes podrán conocer los proyectos de vivienda, recibir asesoría especializada, acceder al portafolio de proyectos de Amarilo en Colombia, explorar opciones de financiación y avanzar en su proceso de inversión con el acompañamiento de un equipo experto. “La oficina complementa el trabajo realizado a través de las ferias internacionales y reafirma el compromiso de la compañía de estar cada vez más cerca de los colombianos que viven fuera del país”, concluyeron desde Amarilo.

Construir futuro

Vivir en el exterior no significa necesariamente dejar de construir un futuro en el país. Miles de colombianos en el extranjero pueden fortalecer su patrimonio a través de la compra de vivienda, una inversión que no solo les permite mantener un vínculo con Colombia, sino generar nuevas oportunidades de valorización, contar con un activo y preparar el camino para un posible regreso.

Además, para quienes reciben sus ingresos en monedas como dólares o euros, la tasa de cambio y el precio de la vivienda puede convertirse en un factor favorable al momento de adquirir vivienda en el país. En este sentido, cada feria representa una oportunidad para acercar a los colombianos a su proyecto de vida, ya que detrás de cada encuentro hay familias que sueñan con regresar, personas que desean asegurar un patrimonio y jóvenes que quieren invertir pensando en el futuro.

*Contenido elaborado con el apoyo de Amarilo.