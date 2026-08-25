¿Un hotel que siempre está en obra? Medellín celebra la llegada de esta propuesta única

Parte del encanto del que goza Medellín reside en la variada y muy ecléctica selección de hoteles que se levantan en sus calles. Y ahora la capital de Antioquia suma un nuevo protagonista: OBRA Hotels, un proyecto recién inaugurado en Astorga que abre sus puertas al público haciendo de la hospitalidad, el diseño y la creatividad sus principales apuestas.

Con un valor comercial superior a los 65.000 millones de pesos, OBRA Hotels representa “una apuesta por un turismo más conectado con el territorio y una experiencia que integra a visitantes y habitantes de Medellín en un mismo espacio”, puntualizaron desde el hotel.

El proyecto fue desarrollado, diseñado y construido por las empresas Unosesentaiuno y AH Cuadrado. Además, durante su construcción generó más de 150 empleos directos e indirectos, gracias a la participación de contratistas, proveedores y talento local.

Cada detalle en OBRA Hotels está pensado para deslumbrar a sus huéspedes. Foto: OBRA Hotels

Bajo el concepto “Siempre en OBRA”, el proyecto fue concebido como un hotel vivo, en constante evolución, donde la cultura local es protagonista. Más que un lugar para hospedarse, OBRA Hotels se convierte en un espacio abierto para la ciudad, el encuentro y el descanso.

“Esa visión cobra vida en el Black Room, un espacio diseñado para albergar catas, cenas maridaje, conversatorios alrededor del vino, lanzamientos, coworking, clubes de lectura, grabación de pódcast, producción de contenido para creadores digitales, tertulias, actividades de moda, diseño, gastronomía y bienestar”, explicaron desde el hotel. La apuesta es que tanto huéspedes como ciudadanos encuentren en el hotel un lugar para crear, compartir y construir comunidad.

La experiencia se complementa con una propuesta gastronómica liderada por Ganso & Castor, marca paisa que ofrecerá desayunos, brunchs, almuerzos y cenas con una cocina contemporánea elaborada con ingredientes provenientes de productores colombianos, especialmente de Antioquia, fortaleciendo así las cadenas de abastecimiento regional.

La propuesta gastronómica está liderada por Ganso & Castor, marca paisa Foto: OBRA Hotels

Gran proyección

OBRA Hotels también proyecta un importante impacto económico para la ciudad. Durante su operación, la planta de personal crecerá de 17 colaboradores en la apertura a cerca de 61 empleos directos en la etapa de estabilización, con vinculación formal y un piso salarial superior al mínimo legal. A esto se suma una amplia red de empleo indirecto integrada por cafeteros, artistas, artesanos, viveros, restaurantes de barrio y otros aliados locales.

El bienestar y el descanso también forman parte de su apuesta. Foto: OBRA Hotels

Finalmente, en materia de proyecciones, el hotel estima ventas cercanas a los 12.800 millones durante 2027, su primer año completo de operación, con una ocupación promedio del 59 %, que se espera alcance el 71 % en 2028.

“Con esta apertura, OBRA Hotels busca consolidarse como una nueva propuesta de hospitalidad en Medellín, donde el alojamiento trasciende la estadía para convertirse en una plataforma que impulsa el talento local, fortalece el ecosistema creativo de la ciudad y conecta a los visitantes con una experiencia auténticamente colombiana”, concluyeron desde OBRA Hotels.