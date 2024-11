Un grupo de hoteles en Cali, al parecer, se puso de acuerdo para cobrar durante la COP16. Estas son las pruebas de la SIC

Sin embargo, apenas unos días antes de arrancar la COP16, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución 62110 del 17 de octubre, emitida por la Delegatura para la Protección de la Competencia, anunció la apertura de una investigación y la formulación de pliego de cargos contra el Hotel Azor, Hoteles Cosmos, Promotora Hotelera Cauca Grande, Hotel Torre de Cali, City Express Plus, Hotel Quinta Norte, Hotel Estancia Chipichape, Hotel Faranda, Hotel Plaza Versalles, Hampton by Hilton, Sonesta y Hoteles MS. ¿La razón? Habrían ido en contra del artículo 1 de la Ley 155 que prohíbe toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. También tomó la misma medida contra Hoteles MS, Hotel Cosmos, Promotora Hotelera Cauca Grande, Hotel Torre de Cali, City Express Plus, Hotel Azor, Hotel Quinta Norte y Hotel Faranda, pues habrían incurrido en la conducta descrita en el numeral 1 del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992, que establece los acuerdos contrarios a la libre competencia.