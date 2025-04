En los últimos seis años, 6.263 colegios han cerrado sus puertas. Baja natalidad, una de las culpables

Para Anif, aunque menores tasas de natalidad están asociadas con un mayor ingreso per cápita, en Colombia la natalidad es baja con respecto a su nivel de ingreso. Además, advierte que el envejecimiento de la población que resulta de la caída en los nacimientos y del aumento en la esperanza de vida puede afectar el crecimiento potencial de la economía, en la medida en que disminuye la fuerza laboral y la inversión en capital. “Medidas que favorezcan la inclusión de la población mayor en la actividad productiva podrían mitigar este efecto”, anticipa este centro de pensamiento.

De acuerdo con el BBVA Research, la pirámide poblacional se está invirtiendo y las consecuencias no solo serán en términos de cifras, sino de transformaciones profundas en la economía. Por ello, advierte que el envejecimiento demográfico es una realidad que exige un enfoque multisectorial y políticas integrales que minimicen los riesgos económicos, y anticipen las tensiones que ya se vislumbran.

El sector educativo tendrá que enfrentar esta coyuntura. Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana considera que la caída continua en los nacimientos en Colombia (situación que también se viene presentando en otros países similares y desarrollados, incluso en la Ocde) junto con la mayor esperanza de vida ha producido un cambio en la composición demográfica de la población en el país. Eso quiere decir que cada vez más se amplía la parte alta (cima) de la pirámide poblacional (aumenta el porcentaje de personas adultas mayores o en etapa no productiva) y en paralelo se reduce la base de la pirámide (se reduce la participación de personas jóvenes o en etapa productiva).

“Entre las consecuencias directas que esto ha traído se encuentra la reducción también continúa en la matrícula en la educación regular, tanto en el sector oficial como no oficial, por lo que la demanda educativa se ha reducido año tras año. Esta reducción en estos niveles educativos finalmente se trasladará también a la educación terciaria. Por tanto, un efecto directo en la caída de los nacimientos es la menor demanda por educación en los diferentes niveles”, señala la experta a SEMANA.

| Foto: Archivo Particular

Gloria Bernal Directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, calcula que, en los últimos seis años, 6.263 sedes educativas han cerrado, de las cuales, 2.446 (el 39,1 por ciento) son no oficiales y 3.817 (el 60,9 por ciento) son oficiales. | Foto: Archivo Particular

“Esto quiere decir que, en los últimos seis años, 6.263 sedes educativas han cerrado, de las cuales, 2.446 (el 39,1 por ciento) son no oficiales y 3.817 (el 60,9 por ciento) son oficiales. Esta cifra representa cerca del 12 por ciento con relación al universo de sedes educativas en el país. Aunque ha habido creación de colegios, la nueva oferta no compensa en número, y en ocasiones en calidad, la que ya no está”, asegura Bernal.