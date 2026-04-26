Longevos todos

Es claro que la vida ha cambiado a un ritmo que no alcanzamos a imaginar. Antes, los adultos mayores eran aquellos que tenían más de cincuenta años y ahora, con todo tipo de nuevas formas de pensar y asumir los años, los cincuenta se vuelven un paso más, donde quedan muchos años por emprender con nuevos aires (no sobrevivir).

Y es que creo que existe una contradicción fascinante en nuestra sociedad contemporánea, porque dedicamos esfuerzos enormes a extender la vida, pero no sabemos qué hacer con los años que nos estamos ganando. Muy pocos quieren jubilarse a la edad que corresponde, porque todavía hay mucha energía vibrando y no está muy claro qué se puede hacer que no sea trabajar.

Hemos convertido la longevidad en un triunfo de la ciencia, pero a veces no sabemos muy bien qué hacer con ella. De otro lado, considero que, en la carrera por la eterna juventud, las empresas han cometido un error de cálculo emocional y financiero al ignorar a quienes sostienen el mundo.

Y no es que los datos no existan; es que hemos decidido no escucharlos. Mientras el marketing sigue pensando en los más jóvenes y sus referentes son chicos llenos de vitalidad, radiantes y exitosos, la silver economy ha crecido hasta alcanzar los USD 4,2 billones en 2026. Aquí hablamos no solo de estadísticas teóricas; los adultos denominados silver representan el 40 % del consumo global. Es el capital de quienes, tras décadas de construcción, poseen la mayor estabilidad financiera actualmente.

Sin embargo, hay una ceguera voluntaria. En regiones como la Unión Europea, donde un tercio de la población ya pertenece a este segmento, aportando el 25 % del PIB, la narrativa comercial sigue anclada en el pasado. Seguimos tratando a los mayores como un grupo que “necesita”, olvidando que son el grupo que “puede”.

La reflexión más urgente no es cuánto dinero tienen, sino quiénes son. Hemos construido un muro mental donde, al cruzar el umbral de los 55 o 60 años, el individuo deja de tener deseos, proyectos o curiosidad tecnológica. Nada más lejos de la realidad: con un 82 % de penetración digital, esta generación no es espectadora, es usuaria también.

Olvidar este mercado es, en esencia, una forma de negación propia. Al ignorar el poder de la economía plateada, las marcas están ignorando su propio futuro. Estamos ante la primera generación que vive una “segunda adultez”, con años de vida activa, con salud y recursos.

La importancia de este mercado no reside en su capacidad de compra —que es inmensa—, sino en su capacidad de transformar la cultura. La verdadera innovación de esta década no vendrá de una nueva aplicación para adolescentes, sino de soluciones que integren la experiencia con la modernidad. Desde el turismo de propósito hasta las finanzas para una vida centenaria, el mercado silver nos está pidiendo que dejemos de ver el envejecimiento como un declive y empecemos a verlo como una expansión.

Al final, escribir sobre la economía plateada es escribir sobre nosotros mismos en unos años. Es escribir sobre la humanidad y sobre una etapa en la que todos estaremos en algún momento. Además, representa una posibilidad de nuevos negocios enorme, en ámbitos como el cuidado, la salud, el deporte, el acompañamiento, la tecnología y la salud mental, entre otros.

Si hoy no somos capaces de diseñar un mundo que valore y sirva a la madurez con la misma pasión que sirve a la juventud, estaremos construyendo un sistema con fecha corta de expiración. El futuro, inevitablemente, tiene canas, y es hora de que la economía aprenda a mirarlas a los ojos con el respeto y la ambición que se merecen. Se abren grandes posibilidades en un mercado creciente, porque al final todos seremos longevos.