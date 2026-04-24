La empresa más peligrosa del mundo

Palantir es una de las empresas más secretas y poderosas de Silicon Valley, enfocada en el desarrollo de software capaz de analizar rápidamente enormes cantidades de datos que ha puesto al servicio de agencias gubernamentales, el ejército y grandes corporaciones de Estados Unidos. Aunque invisible gran parte del tiempo, su tecnología tiene un papel fundamental en acontecimientos globales, de las guerras en Irán, Gaza y Ucrania hasta la ofensiva antiinmigración en Estados Unidos.

Por ese motivo, grupos como AFSC describen a Palantir como “una empresa armamentística disfrazada de start-up de software” y como “la tecnológica más peligrosa de la que quizá no hayas oído hablar, que utiliza inteligencia artificial para usar nuestros datos en nuestra contra”.

Fundada en 2003 por Peter Thiel y Alex Karp, la firma nació bajo la premisa de trasladar los algoritmos de detección de fraude financiero a la seguridad nacional. Sin embargo, su evolución reciente, marcada por el lanzamiento del documento La república tecnológica: poder duro, creencia suave y el futuro de Occidente, señala un giro hacia una doctrina política explícita. El texto no solo delinea una estrategia corporativa, sino que establece las bases de una gobernanza en la que el software de vigilancia y la inteligencia artificial sustituyen a los mecanismos tradicionales de disuasión diplomática.

Allí se plantea que el servicio militar debe ser visto como un deber universal, que fue un error “castrar” militarmente a Japón y a Alemania y que si un marine estadounidense pide un rifle mejor, la industria debería construirlo; y lo mismo ocurre con el software.

El despliegue de esta ideología ocurre en un momento financiero sin precedentes para la firma. Tras salir a bolsa en 2020 mediante una cotización directa, Palantir ha consolidado una capitalización de mercado que pocos habrían podido anticipar. Según reportes financieros de inicios de 2026, superó las expectativas de Wall Street con ingresos trimestrales que rozan los 1.500 millones de dólares. Este crecimiento está impulsado por la adopción masiva de su Plataforma de Inteligencia Artificial, diseñada para integrar modelos de lenguaje en redes militares clasificadas.

La propuesta de Karp, CEO de la organización, sostiene que Silicon Valley tiene una deuda moral con Estados Unidos y debe abandonar su neutralidad técnica para apoyar a la Nación que le permitió prosperar.

Afirma, también, que el poder duro es el único garante de la estabilidad democrática y, al dar por terminada la era atómica, que el nuevo gran disuasor será inevitablemente la inteligencia artificial.

Por ideas como estas, Palantir se ha posicionado en la mente de un sector de Silicon Valley no como un contratista particularmente exitoso, sino como el brazo tecnológico de la derecha estadounidense y, por extensión, de la Casa Blanca. Esta simbiosis, alguna vez impensable, genera interrogantes sobre la autonomía de quien es, en últimas, un actor importante de la ola de desarrollos que vivimos.

No se trata de un reparo hipotético. Lo que señalan los detractores de Palantir es que cuando una infraestructura crítica de defensa depende de software propietario cuya lógica interna es secreta, la soberanía estatal queda vinculada a los intereses comerciales de una entidad privada... y viceversa. La concentración de tal volumen de datos sensibles en manos de una empresa que defiende activamente una agenda política específica rompe, señalan, el principio de objetividad.

Mientras crece el debate, las cifras no dejan duda del éxito de Palantir, y la riqueza acumulada por su cúpula directiva rivaliza con los presupuestos de defensa de naciones pequeñas. Karp es uno de los CEO mejor pagados de Estados Unidos y la firma obtuvo ingresos por 1.400 millones de dólares, tan solo en el último trimestre de 2025.

Este éxito le permite financiar un agresivo aparato de lobby y una presencia mediática que busca normalizar el uso de herramientas de vigilancia intrusiva en la vida civil. Es algo que coincide el punto 17 de su decálogo, según el cual, “la tecnología debe intervenir donde las instituciones sociales han fallado”, incluso si eso significa priorizar la eficacia sobre la protección de libertades individuales.

Críticos como Eliot Higgins de Bellingcat señalan que estos principios no son reflexiones filosóficas aisladas, sino la justificación comercial de un portafolio de productos diseñados para la interceptación y el control. La empresa ha expandido sus contratos hacia el sector salud, como se observó con su participación en la gestión de datos del NHS en Reino Unido, que provocó debates parlamentarios sobre la seguridad de los registros médicos ciudadanos frente a un proveedor con vínculos tan estrechos con la inteligencia militar.

La consolidación de este modelo de negocio marca el fin de la era del software como mera herramienta de oficina para revelar su potencial como herramienta de presión, disuasión o, incluso, ataque. Palantir ha logrado incrustarse en los sistemas nerviosos de los gobiernos más poderosos, haciendo que su reemplazo sea técnicamente difícil y políticamente muy costoso. La retórica corporativa busca legitimar esta dependencia como una necesidad histórica frente a amenazas externas, pero el resultado, hoy, es una privatización de la vigilancia masiva que tiene, no hay que dudarlo, el potencial de causar un cambio tectónico en la relación entre el ciudadano y el poder público.